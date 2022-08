Le ministre allemand de la Santé teste positif au COVID-19

BERLIN (AP) – Le ministre allemand de la Santé, épidémiologiste de formation qui dirige la lutte du pays contre le COVID-19 depuis décembre, a été testé positif au coronavirus.

Le ministère du ministre de la Santé Karl Lauterbach a déclaré vendredi matin que l’homme de 59 ans ne présentait que des symptômes légers et travaillait à domicile. Il a déclaré que Lauterbach avait reçu quatre vaccins et que son infection “montre qu’avec la variante hautement contagieuse de l’omicron, une infection ne peut pas être entièrement exclue, même avec la plus grande prudence”.

L’Allemagne, comme de nombreux autres pays, a enregistré un nombre important – bien que récemment en baisse – de cas cet été en tant que nouvelles sous-variantes d’infections par omicron drive.

Le gouvernement a déclaré mercredi que certaines restrictions de base resteraient en place au cours de l’automne et de l’hiver à venir, lorsque les experts s’attendent à ce que les cas de COVID-19 augmentent à nouveau alors que les gens passent plus de temps à l’intérieur.

