LONDRES – L’Allemagne est un pas de plus vers le verrouillage national vendredi alors que la chancelière Angela Merkel a décidé d’uniformiser les restrictions dans les différents États.

« La loi sur la protection contre les infections sera amendée pour donner à l’Etat fédéral le pouvoir nécessaire », a déclaré vendredi un porte-parole du gouvernement à Berlin.

La mise à jour de la loi devrait être approuvée par les législateurs la semaine prochaine et un verrouillage pourrait être imposé peu de temps après.

Plus tôt vendredi, les autorités sanitaires allemandes se sont déclarées préoccupées par la montée des infections à coronavirus dans le pays et ont déclaré qu’un verrouillage à l’échelle nationale était nécessaire pour mettre fin à la troisième vague en cours.

L’Allemagne est confrontée à des taux élevés d’infection à Covid depuis octobre dernier et, malgré une amélioration au mois de février, le nombre de nouveaux cas augmente depuis fin mars.

« De nombreux citoyens reconnaissent la nécessité de briser cette vague avec des mesures supplémentaires et la majorité est en faveur de règles plus strictes. Il faut un verrouillage pour briser la vague actuelle », a déclaré Jens Spahn, ministre allemand de la Santé, lors d’une conférence de presse vendredi.

Cette troisième vague de coronavirus met la pression sur le système de santé du pays à un moment où les gouvernements régional et fédéral s’affrontent sur les bonnes mesures à prendre.

« Le nombre de patients en soins intensifs augmente beaucoup trop rapidement. Les médecins et les infirmières sont soumis à un stress constant depuis des mois et sonnent à juste titre l’alarme », a déclaré Spahn.

«Nous devons briser la troisième vague le plus rapidement possible. Cela signifie: réduire les contacts et réduire la mobilité. C’est le seul moyen d’éviter de nouvelles augmentations.

Le pays a signalé plus de 30000 nouveaux cas de Covid mercredi et environ 26 000 jeudi.