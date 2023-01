Le ministre allemand de la Défense va démissionner – médias

Christine Lambrecht – qui a reçu de nombreuses « impressions spéciales » du conflit ukrainien – serait prête à démissionner

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a décidé de démissionner et le fera la semaine prochaine, ont rapporté vendredi les journaux SZ et Bild. Le ministre a déjà discuté de cette décision avec le chancelier Olaf Scholz, ont affirmé les deux médias, citant des sources proches de l’homme politique.

Selon Bild, Lambrecht a pris cette décision de sa propre volonté. Ni le gouvernement ni le ministre de la Défense n’ont pour l’instant officiellement commenté cette décision.

Les rapports font suite à un scandale majeur qui a vu des politiciens et des journalistes de l’opposition demander le limogeage immédiat de Lambrecht. Le tumulte a été déclenché par son discours malheureux du Nouvel An, dans lequel elle a déclaré que le conflit en cours entre Moscou et Kiev lui avait donné beaucoup de “impressions spéciales” et lui a permis de rencontrer de nombreux “des gens intéressants et formidables.” Son discours a été immédiatement fustigé comme “embarrassant” et “inapproprié.”

Les dirigeants du plus grand bloc d’opposition – l’Union – ont alors accusé Scholz de faire de Lambrecht le ministre de la Défense pour affaiblir davantage les forces armées allemandes, qui sont aux prises avec des pénuries de personnel et des dysfonctionnements de l’équipement depuis des années.

Le mandat de Lambrecht en tant que ministre de la Défense a également vu un autre scandale impliquant l’équipement militaire allemand. En décembre, le pays a annoncé qu’il cesserait d’acheter des véhicules de combat d’infanterie Puma modernes produits dans le pays en raison de nombreux dysfonctionnements. Lambrecht a ensuite décrit le développement comme un “recul majeur”.

La ministre a également adopté une position plutôt réservée sur l’aide militaire à Kiev, car elle a averti à plusieurs reprises qu’elle épuise les stocks des forces armées allemandes – la Bundeswehr – et s’est opposée à la fourniture à l’Ukraine d’armes plus lourdes comme les chars Leopard 2, arguant que Berlin ne le ferait jamais. seule.

Scholz a précédemment défendu Lambrecht en la décrivant comme une “ministre de la défense de première classe” en décembre.