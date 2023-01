Le ministre allemand de la Défense non testé surveille de près ses alliés

Le premier grand test pour M. Pistorius est déjà là.

Cette semaine, la pression monte pour que l’Allemagne livre ses chars Leopard 2 à l’Ukraine, ou du moins pour permettre à d’autres pays européens de le faire. Étant donné que les chars de combat sont de fabrication allemande, un tel transfert nécessite l’approbation de Berlin, et on s’attend de plus en plus à ce qu’une décision puisse être prise d’ici la fin de la semaine.

Jeudi, le jour même où M. Pistorius doit entamer son mandat de ministre de la Défense, son homologue américain, Lloyd J. Austin III, est attendu pour des entretiens à Berlin. Puis vendredi, les membres du Groupe de contact pour la défense ukrainien dirigé par les États-Unis se réuniront à la base aérienne de Ramstein en Allemagne.