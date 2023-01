Le ministre allemand de la Défense démissionne — RT World News

Christine Lambrecht avait été critiquée à plusieurs reprises pour une série de gaffes récentes

Le chancelier allemand Olaf Scholz a accepté la démission de la ministre de la Défense Christine Lambrecht, a confirmé lundi la porte-parole du gouvernement Christiane Hoffmann. Lambrecht continuera d’occuper un poste intérimaire en attendant la nomination de son successeur.

Le ministre a pris la décision à la suite de «focus médiatique pendant des mois sur [her] personnage,» selon sa lettre de démission, citée par la presse allemande. Cette attention “permet à peine une couverture factuelle sur les soldats, la Bundeswehr, et de fixer un cap pour la politique de sécurité dans l’intérêt des citoyens allemands,” elle a expliqué.

Lambrecht a ajouté que le «travail précieux» du personnel militaire et «beaucoup de personnes motivées” devrait plutôt occuper le devant de la scène.

Les détracteurs de la ministre avaient insisté pendant un certain temps sur le fait qu’elle n’avait pas développé un véritable intérêt pour l’armée et n’avait pas démontré le niveau de leadership nécessaire pour le poste de ministre de la Défense.















La réputation de la fonctionnaire a été encore plus endommagée lorsqu’elle a publié une adresse du réveillon du Nouvel An sur Instagram, dans laquelle elle a déclaré que le conflit en Ukraine lui avait donné de nombreuses “impressions spéciales» et lui a permis de rencontrer de nombreux «des gens intéressants et formidables.« Dans la vidéo, ses paroles ont été noyées à plusieurs reprises par le bruit des feux d’artifice en arrière-plan.

Les critiques n’ont pas tardé à critiquer le discours de Lambrecht comme “embarrassant” et “inapproprié.”

D’autres l’ont critiquée pour son manque d’enthousiasme pour la fourniture continue d’armes lourdes de fabrication allemande à l’Ukraine.

Cependant, le chancelier Scholz avait soutenu Lambrecht pas plus tard que le mois dernier, lorsqu’il l’a décrite comme une “ministre de la Défense de première classe.”

Vendredi, des articles sont parus dans les journaux allemands SZ et Bild, suggérant que le ministre allait démissionner dans les prochains jours. Les deux médias, citant des sources proches de la politicienne, ont affirmé que Lambrecht avait déjà discuté de sa décision avec Scholz.