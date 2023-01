Le ministre allemand de la Défense démissionne au milieu des critiques sur la gestion de la guerre en Ukraine

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a annoncé lundi sa démission après une série de bévues publiques, écrivant dans une lettre au chancelier Olaf Scholz que “des mois de focalisation médiatique sur ma personne” l’ont empêchée de diriger efficacement l’armée.

Lambrecht, 57 ans, était ministre de la Défense depuis décembre 2021, date à laquelle Sholz est devenu chancelier. Elle a auparavant été ministre de la Justice et ministre de la Famille et de la Femme.

“Le travail précieux des soldats et de nombreuses personnes de mon département doit être au premier plan”, a-t-elle écrit dans la lettre de démission à Scholz, qu’il a acceptée.

Sa démission intervient alors que l’Allemagne fait face à une pression croissante de la part de ses alliés pour intensifier son soutien militaire à l’Ukraine, le Premier ministre polonais appelant le gouvernement allemand à fournir lundi des chars de combat Leopard 2 et d’autres armes à Kyiv.

L’Allemagne a fourni des obusiers, des canons antiaériens automoteurs Gepard et d’autres soutiens militaires à l’Ukraine au cours des 11 derniers mois, annonçant plus récemment qu’elle enverra 40 véhicules blindés de transport de troupes Marder et une batterie de missiles de défense aérienne Patriot.

La démission intervient également avant une réunion du Groupe de contact de la défense ukrainienne plus tard cette semaine à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, où le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, devrait organiser une réunion des alliés.

Le remplaçant de Lambrecht n’a pas été annoncé. Scholz a promis d’avoir la parité entre les sexes dans son cabinet, ce qui signifie qu’il nommera probablement une femme pour remplir le rôle de Lambrecht.

Scholz, quant à lui, a défendu la prise de décision “calme, réfléchie et prudente” de son gouvernement en matière de soutien militaire à l’Ukraine.

“Il reste toujours le cas que nous agissons en étroite consultation et pesons soigneusement chaque étape”, a déclaré Scholz vendredi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.