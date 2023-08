Le ministre algérien des Affaires étrangères met en garde contre une intervention après le coup d’État au Niger

Commentez cette histoire Commentaire

Le coup d’État militaire du 26 juillet a déclenché la sonnette d’alarme dans toute la région et parmi les alliés occidentaux du Niger, qui ont soutenu la lutte contre les militants islamistes au Sahel. (Quelque 1 100 soldats américains sont basés au Niger.) Un groupe régional de gouvernements connu sous le nom de CEDEAO a menacé d’intervenir militairement si les conspirateurs du coup d’État ne rétablissaient pas Bazoum à son poste dans la semaine, augmentant la menace de guerre en Afrique de l’Ouest.

Ce délai est passé, sans aucun signe d’action militaire imminente. La CEDEAO a mobilisé jeudi une force militaire en attente, bien que les dirigeants aient décrit l’action militaire comme un « dernier recours ».

Les membres de la CEDEAO ont également fermé leurs frontières avec le Niger et imposé des sanctions de grande envergure, notamment en coupant l’approvisionnement en électricité du pays.

Mais le voisin du Niger au nord appelle à la prudence, inquiet du potentiel d’intervention et de sanctions internationales pour déstabiliser davantage la région. L’Algérie partage une frontière de près de 600 milles avec le Niger, dans une région désertique qui est un fief des militants islamistes et un point de passage pour les migrants d’Afrique subsaharienne. (L’Algérie procède régulièrement à des expulsions massives de migrants vivant sur le territoire algérien vers le Niger, abandonnant des milliers de personnes dans le désert dans des conditions décriées par les groupes humanitaires.)

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a condamné le coup d’État et proposé les services de son pays comme médiateur au Niger.

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf s’est rendu à Washington la semaine dernière pour rencontrer le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres responsables de l’administration. La chef du bureau du Caire, Claire Parker, s’est entretenue avec Attaf au domicile de l’ambassadeur d’Algérie à Washington le 9 août.

Q : Comment évaluez-vous la relation actuelle de l’Algérie avec les États-Unis ?

UN: Si vous voulez évaluer la qualité d’une relation donnée entre deux pays, regardez la qualité du dialogue politique. Seulement cette année, [numerous top State Department officials] ont visité l’Algérie. Cela signifie que l’Algérie et les États-Unis ont beaucoup de dossiers à discuter. Et cela s’explique facilement – vous avez une sorte de cercle de feu qui s’étend de la mer Rouge à l’Atlantique, du Soudan, du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali au Sahara occidental.

La mutinerie militaire au Niger survient après une série de coups d’État dans la région

Q : Je suis curieux d’entendre parler des discussions que vous avez eues avec des responsables américains au sujet du Niger et de vos préoccupations concernant les implications pour l’Algérie en raison de la longue frontière entre les deux pays.

UN: Discuter de la crise au Niger [with U.S. officials], je pense que nous nous sommes mis d’accord sur trois grands principes. Le premier : le respect de l’ordre constitutionnel et démocratique. Que le président Bazoum devrait être restauré en tant que président légitime du Niger. Et troisièmement : la priorité doit continuer à être attachée à la solution du conflit. Et je crois que [on] ces principes, il y a un accord total entre nous. Maintenant, nous devons essayer de travailler ensemble pour traduire ces principes dans la réalité politique au Niger. Et c’est l’objet de nos consultations.

Q : Avez-vous l’espoir qu’il y aura une inversion du coup d’État et que le président Bazoum reviendra à son poste ?

UN: Personne ne peut dire avec certitude ce qui se passera demain. La situation est très, très instable et nous devons y faire face non pas au jour le jour, mais heure par heure. Ce que je peux dire, c’est que des consultations sont en cours entre de nombreuses parties intéressées et concernées – la CEDEAO, les parties au Niger, l’Union européenne – pour voir quelle sera la meilleure option qui s’offre à nous pour atteindre cet objectif d’une solution pacifique à ce crise pour le moment.

Le Niger s’éloigne de l’Occident

Q : Quelle est la position de l’Algérie sur une intervention militaire des États ouest-africains ?

UN: La première chose que je dirais, c’est que personnellement, et beaucoup en Algérie, je ne vois aucun exemple d’intervention militaire dans des cas comme celui-ci qui ait réussi. Et nous avons dans notre voisinage l’exemple de la Libye qui s’est avéré catastrophique pour toute la région, et nous en payons le prix. Ceux qui ont mené l’intervention étrangère ont quitté le pays. Et ils nous ont laissés avec cette tragédie, avec cette crise sur les bras. Le deuxième point est que, même si la CEDEAO l’envisage, en envisageant l’option militaire comme une option de dernier recours, elle continue de donner la priorité à une solution politique et diplomatique et elle travaille sur cette base. Le troisième élément est que personne n’est sûr, même au sein de la CEDEAO, que l’intervention militaire ait une chance raisonnable de succès. Vous pouvez déclencher une intervention militaire, mais vous ne savez jamais comment elle se terminera. Ils sont donc très prudents. Ils font preuve d’un maximum de retenue face à cette option, et ils ont raison de le faire.

Q : L’Algérie s’inquiète-t-elle du débordement de cette instabilité au Niger ?

UN: Nous avons de très fortes réserves [about restricting the border]. Dans cette région, le Mali et le Niger, ces populations du côté nigérien de la frontière, elles viennent se faire soigner dans nos hôpitaux. Ils viennent dans notre région pour le commerce, le tourisme, les produits vitaux. Comment pouvez-vous appliquer des sanctions à cela? Vous fermez votre frontière et dites aux gens : « Vous devez mourir de l’autre côté ; vous n’avez pas accès à mes hôpitaux. Qui peut faire ça ? En ce qui concerne les sanctions, nous avons de très fortes réserves car ce sera une action punitive contre la population.

Q : Une partie des préoccupations dans la région, pour les États-Unis et pour divers pays, est la menace des groupes militants extrémistes opérant au Sahel. Quelle est l’analyse de l’Algérie sur la manière dont la situation au Niger pourrait avoir un impact sur cette question ?

UN: Même avant le coup d’État, la situation était très grave au Niger. Et il y a cette fameuse zone appelée la zone des trois frontières, réputée pour la forte concentration de groupes terroristes. Et de fait, en Algérie, en ce qui concerne le Sahel, on a cessé de parler de groupes armés, on parle d’armées terroristes. Ils ont gagné un nouveau [level] d’échelle, d’activités, en termes de personnel, en termes d’équipement. Et nous avons vraiment affaire dans la région à des armées de terroristes qui menacent directement le Burkina Faso, le Mali, certaines régions du Tchad et le Niger. Et les Américains, ils ont exactement le même bilan : que la situation est très grave et qu’elle commande une forte coordination ou une coopération étroite entre les pays de la zone pour relever ce défi.

Q : Un autre grand problème en Afrique du Nord est la migration. Quelle est selon vous la solution potentielle pour lutter contre la migration irrégulière tout en traitant les migrants avec humanité ?