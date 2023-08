Le ministre albertain déclare que les chaînes fédérales sur le financement de l’électricité et du climat constituent une «menace»

Ottawa menace les provinces en suggérant qu’il retiendra le financement fédéral des projets d’électricité qui ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré le ministre de l’Environnement et des Aires protégées de l’Alberta.

« Nous voyons (le ministre fédéral de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan) Wilkinson dire que ce n’est pas son style de se battre et vouloir travailler avec les provinces et avoir une conversation nationale », a déclaré mardi Rebecca Schulz.

« Annoncer lors d’une conférence de presse une menace de suspension de financement n’est pas vraiment la bonne façon d’entamer une conversation. »

Plus tôt mardi à Vancouver, Wilkinson a déclaré que des milliards de dollars en crédits d’impôt et en subventions seront liés aux progrès vers l’objectif d’Ottawa d’un réseau électrique net zéro d’ici 2035.

« Pour accéder au crédit d’impôt, il faudra que nous nous dirigeons vers un réseau non émetteur », a-t-il déclaré.

C’est un ultimatum, a déclaré Schulz.

« Partir d’une telle position n’est pas le moyen d’entrer dans une discussion de bonne foi. »

Le ministre de la Saskatchewan responsable de SaskPower, Don Morgan, a déclaré que la position fédérale augmentera les coûts d’électricité.

«En retenant le financement même destiné à aider les provinces à atteindre les objectifs de zéro net du gouvernement Trudeau, les clients de la Saskatchewan verront un impact dramatique sur leurs tarifs», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ni la Saskatchewan ni l’Alberta ne disent pouvoir atteindre l’objectif de 2035, préférant le reporter à 2050.

Wilkinson a déclaré que les provinces bénéficieront d’une certaine flexibilité dans la manière dont elles atteindront l’objectif précédent.

« Nous sommes conscients de la nécessité pour les réglementations d’offrir une flexibilité suffisante », a-t-il déclaré. « Chaque province et territoire a des besoins différents. »

Il a déclaré que les pourparlers entre Ottawa et les provinces avaient déjà commencé, notamment avec la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

Blake Schaffer, économiste de l’énergie à l’Université de Calgary, a déclaré que beaucoup dépendra des exemptions accordées dans le cadre des règlements, qui devraient être publiés ce mois-ci. Il a déclaré que les règles du Canada devraient être similaires à celles des États-Unis.

« Le Canada et les États-Unis, lorsqu’ils parlent d’énergie propre, ont tous deux dans leurs plans des exclusions et des exemptions très importantes pour reconnaître le besoin de flexibilité », a-t-il déclaré.

Les États-Unis, par exemple, contiennent des dispositions permettant aux anciennes centrales électriques d’épuiser leur durée de vie ainsi qu’à la production de combustibles fossiles qui ne fonctionne qu’occasionnellement.

« D’après tout ce que j’entends, (le Canada) contient également une flexibilité indispensable. »

Schaffer a déclaré que les règles du Canada pourraient contenir des exclusions pour les installations industrielles qui génèrent leur propre électricité à partir de la chaleur résiduelle – une grande partie de la production d’électricité de l’Alberta.

Atteindre l’objectif fédéral de 2035 sera un défi de taille, a déclaré Schaffer. Mais pas forcément impossible.

« Vous n’avez même pas encore entendu quelles sont les conditions définitives », a-t-il déclaré.

Les provinces, en particulier celles qui ont des réseaux à fortes émissions, ont beaucoup à perdre. Une analyse de Clean Energy Canada, un groupe de réflexion sur l’énergie propre de l’Université Simon Fraser, a calculé que ces juridictions sont en attente d’un tiers de financement de plus que les provinces qui disposent d’une énergie plus propre.

Le groupe a également déclaré que les provinces dotées de réseaux alimentés par des combustibles non fossiles ont tendance à avoir des prix de l’électricité plus bas et plus stables.