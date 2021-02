Le ministre albanais au Liban pour les efforts de rapatriement en Syrie

TIRANA, Albanie (AP) – Le ministre albanais de l’Intérieur a déclaré jeudi qu’il était au Liban pour rapatrier davantage d’Albanais liés à d’autres ressortissants qui avaient rejoint des groupes extrémistes islamiques en Syrie et en Irak.

Bledi Cuci, à Beyrouth ces deux derniers jours, a déclaré y avoir rencontré le général de division Abas Ibrahim, le chef de la direction générale de la sécurité du Liban que le Premier ministre albanais Edi Rama avait qualifié d ‘«instrumental» dans une précédente tentative réussie.

Le ministre n’a pas dit s’il serait en mesure de rapatrier des Albanais, ajoutant seulement que sa visite était un «indicateur significatif de l’insistance du gouvernement albanais à rapatrier les citoyens albanais de Syrie».

En octobre dernier, quatre enfants et une femme apparentée à des ressortissants albanais tués lors de combats avec des groupes extrémistes islamiques en Syrie ont été rapatriés. La femme avait de graves problèmes de santé.

«Nous travaillerons avec le même dévouement et la même détermination pour mener à bien cette opération, comme nous l’avons fait la première fois», a déclaré Cuci.

Les autorités n’ont pas précisé le nombre d’Albanais toujours dans les camps de détention en Syrie, affirmant seulement qu’ils avaient été identifiés.

Leurs proches en Albanie disent que 52 enfants sont toujours en Syrie.

En octobre, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Sander Lleshaj, a déclaré que 20 autres femmes et enfants albanais avaient été interrogés et devaient être rapatriés, ajoutant que les autorités du camp étaient réticentes à libérer des adultes qui auraient pu être impliqués dans des activités criminelles.

Quelques centaines d’Albanais ont rejoint l’État islamique et d’autres groupes combattant en Syrie et en Irak au début des années 2010. Beaucoup ont été tués et leurs veuves et enfants sont coincés dans des camps syriens.

Il y a deux ans, le gouvernement italien, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont rapatrié un garçon albanais de 11 ans qui avait été emmené en Syrie par sa mère lorsqu’elle a rejoint le groupe État islamique. Le garçon y a été piégé après la mort de sa mère.