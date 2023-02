Le ministre affirme que l’offre de financement des soins de santé est définitive

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré que même si le gouvernement fédéral et les provinces doivent encore définir les conditions spécifiques de leurs accords bilatéraux individuels sur les soins de santé, la valeur totale en dollars de l’offre sur la table est définitive.

LeBlanc a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, alors qu’il “n’aurait pas formulé cela” comme une proposition à prendre ou à laisser, parce que “ce n’était pas le ton de la conversation”, les libéraux ont pas prévu d’augmenter l’offre.

« Ce que nous avons dit, c’est que c’est l’engagement financier que nous pensons que le gouvernement du Canada est en mesure de prendre », a déclaré LeBlanc. « C’est un engagement important, c’est un engagement à long terme, et nous avons invité les provinces à discuter avec nous pour négocier le meilleur accord dans ces paramètres financiers pour leur juridiction.

Cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré les premiers ministres pour une rencontre tant attendue afin de discuter de l’augmentation du financement des soins de santé. Le gouvernement fédéral engage 196,1 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, dont 46,2 milliards de dollars en nouvelles dépenses.

Mais la proposition est bien inférieure aux 28 milliards de dollars supplémentaires par an que les provinces réclamaient, et de nombreux premiers ministres se sont dits déçus qu’il n’y ait pas plus d’argent frais dans l’offre.

“Il me semblait que c’était sa première et unique offre”, a déclaré la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lors d’une conférence de presse jeudi. “Je rencontrerai mes collègues premiers ministres lundi pour voir quelle sera notre réponse.”

“Il y a beaucoup de déception”, a-t-elle également déclaré. « Ils plaidaient sur cette question depuis environ deux ans et demi. Je pense qu’ils s’attendaient à ce que les nouveaux fonds soient beaucoup plus importants.

Les premiers ministres devraient se réunir virtuellement lundi pour discuter de la proposition.

Pendant ce temps, LeBlanc a déclaré que le gouvernement fédéral n’entendra pas de contre-offres ou ne demandera pas plus d’argent aux provinces, en grande partie parce qu’il est dans une période de restrictions budgétaires et qu’il essaie de ne pas faire grimper davantage l’inflation en dépensant trop.

“Nous pensons que dans la situation financière actuelle du gouvernement du Canada, c’est une offre généreuse”, a-t-il déclaré. “C’est une offre à long terme, comme ils l’avaient demandé, et nous les avons invités à entamer des conversations bilatérales avec notre gouvernement pour concevoir ces accords en fonction des priorités de leur juridiction.”

Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont maintenant prêts à élaborer des « plans d’action » pour expliquer comment ils utiliseront le financement et mesureront les améliorations apportées à leurs systèmes de soins de santé respectifs.

LeBlanc a blâmé la «réalité fiscale» actuelle du gouvernement aux pieds de la pandémie, et a déclaré que le gouvernement fédéral avait envoyé des milliards de dollars supplémentaires aux provinces pour les soins de santé afin de lutter contre le COVID-19 – y compris l’approvisionnement et l’administration des vaccins – même si ces fonds pas par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cette réalité budgétaire était un problème de la part du gouvernement – ​​par exemple en dépensant 4,6 milliards de dollars en trop-payés de prestations COVID-19 à des bénéficiaires inadmissibles – LeBlanc a déclaré que dépenser pendant la pandémie pour soutenir les Canadiens était le bon choix.

«Nous pensons que ce sont les bonnes décisions, mais la situation financière du gouvernement du Canada aujourd’hui par rapport à il y a cinq ans est différente», a-t-il déclaré. “Mais comme nous l’avons dit, nous avons investi une somme d’argent importante sur un horizon à plus long terme que ce que les accords précédents avaient envisagé.”

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré qu’il respecterait l’entente libérale avec les provinces s’il était élu premier ministre, mais qu’un gouvernement conservateur veillerait à ce qu’il y ait plus d’argent à mettre sur la table, tandis que le chef du NPD Jagmeet Singh a qualifié la proposition libérale de « la simple le minimum.”

LeBlanc a déclaré que le gouvernement fédéral espère toujours finaliser des accords avec les provinces dans les semaines à venir afin de pouvoir allouer des fonds dans le prochain budget du printemps.



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News