Le ministre affirme que les vétérans de l’équipe Invictus du Canada bénéficieront d’une couverture santé d’ici 2025

La ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor, affirme maintenant que les vétérans de l’équipe canadienne des Jeux Invictus bénéficieront d’une couverture santé complète d’ici 2025, quelques jours après que CBC News a rapporté que les vétérans de l’équipe devaient souscrire leur propre assurance maladie.

« Nous continuerons de travailler avec les Forces armées canadiennes, Sans limites, les Jeux Invictus et d’autres parties prenantes pour garantir que… cette situation sera corrigée avant les Jeux Invictus 2025 », a déclaré Petitpas Taylor à la Chambre des communes jeudi.

La députée néo-démocrate Rachel Blaney a soulevé la question à la Chambre après que CBC News a rapporté que Scott Snow, un vétéran qui était membre de l’équipe canadienne Invictus 2023, avait dû payer des milliers de dollars en frais médicaux.

Snow s’est rendu à Düsseldorf, en Allemagne, pour participer au tir à l’arc, à l’aviron et au rugby en fauteuil roulant. Lors de son premier match de rugby, le fauteuil roulant qu’il utilisait est tombé en arrière, le projetant sur le sol du terrain et le blessant à la tête, au cou et à la colonne vertébrale.

Snow a terminé le match sans se rendre compte des dommages causés par la chute, mais après son retour au Canada, une radiographie a révélé qu’il souffrait d’une blessure à la colonne cervicale.

Il a subi une opération pour fusionner ses vertèbres. Comme les picotements dans ses jambes ne se sont pas arrêtés, il a dû subir une deuxième opération au bas de la colonne vertébrale.

Regarder | Le ministre déclare que le gouvernement fédéral s’efforce de combler les lacunes dans la couverture médicale des anciens combattants de l’équipe Invictus : Le ministre déclare que le gouvernement fédéral s’efforce de combler les lacunes dans la couverture médicale des anciens combattants de l’équipe Invictus Au cours de la période des questions jeudi, la députée néo-démocrate Rachel Blaney a parlé des anciens combattants participant aux Jeux Invictus qui doivent payer leur assurance médicale. La ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor, a déclaré que la situation serait rectifiée à temps pour les Jeux Invictus 2025.

L’équipe Invictus du Canada est gérée par Sans limites, un programme semi-autonome des FAC. Sans limites aide les membres et anciens combattants des FAC malades ou blessés à se rétablir grâce à des activités sportives, récréatives et créatives.

Anciens Combattants Canada (ACC) soutient également le programme Invictus en fournissant un financement à Sans limites, dont 16 millions de dollars pour permettre au Canada d’accueillir les jeux de 2025 à Whistler, en Colombie-Britannique, et de financer la participation de l’équipe.

Les jeux de Whistler comprendront du skeleton, du bobsleigh, du ski alpin et du snowboard.

Snow affirme que Sans limites et ses responsables ne lui ont jamais pleinement expliqué que, contrairement aux membres militaires de l’équipe, les vétérans doivent avoir une assurance maladie pour couvrir les frais médicaux en cas de blessures subies pendant la compétition.

Regarder | Vétéran canadien blessé, Invictus figure en tête des milliers de factures médicales : Vétéran canadien blessé, Invictus figure en tête des milliers de factures médicales Le vétéran militaire canadien Scott Snow affirme avoir payé des milliers de dollars en frais de chirurgie après une blessure subie alors qu’il participait aux Jeux Invictus l’année dernière. Selon les règles actuelles, seuls les militaires actifs bénéficient d’une couverture médicale.

« C’était juste un point passager. Nous n’avons jamais été pris à l’écart pour expliquer et la plupart des gens qui y prêtaient attention ont simplement supposé que leur assurance de carte de crédit ou leur assurance CAA couvrirait leur assurance maladie », a-t-il déclaré.

Snow a déclaré que son rétablissement l’avait rendu incapable de monter les escaliers de sa maison, le forçant à emménager dans une maison de retraite coûtant près de 5 000 $ par mois.

Il a déclaré qu’il souffrait également de problèmes de vision à l’œil gauche qui se sont développés après s’être cogné la tête lors d’une chute, mais qu’il a dû arrêter la thérapie visuelle parce qu’il ne pouvait pas en payer le coût.

Regarder | Scott Snow tombe et se blesse au cou et à l’épaule lors des Jeux Invictus 2023 : Scott Snow tombe et se blesse au cou et à l’épaule lors des Jeux Invictus 2023 Alors qu’il tend la main pour intercepter une passe lors du match de rugby en fauteuil roulant d’Équipe Canada contre l’équipe américaine aux Jeux Invictus 2023, Snow retombe et se cogne la tête contre la surface du terrain.



« Depuis ma blessure, personne n’a décroché le téléphone de Sans limites, même si je leur ai envoyé un e-mail, je les ai appelés. Pas une seule fois… ils ne m’ont contacté », a-t-il déclaré.

Le MDN a déclaré qu’il travaillait avec Sans limites et ses « partenaires et fournisseurs d’assurance maladie pour déterminer quelle couverture supplémentaire pourrait être mise en œuvre afin de garantir qu’il n’y ait aucune lacune pour les participants après l’événement ».

Le communiqué ne précise pas combien de temps prendra ce processus, ni si cette couverture supplémentaire sera en place au moment où le Canada accueillera les jeux de 2025 en février.