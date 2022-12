Le ministre admet que la bureaucratie post-Brexit devrait être allégée

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Davantage peut être fait pour réduire les formalités administratives entre le Royaume-Uni et l’UE sur le commerce, a déclaré un ministre de l’Environnement, au milieu d’avertissements selon lesquels un nombre important d’entreprises sont toujours aux prises avec l’accord sur le Brexit.

La Chambre de commerce britannique (BCC) appelle le gouvernement à en faire plus, car une enquête a révélé que 77% des entreprises britanniques négociant dans le cadre de l’accord conclu par Boris Johnson ne les avaient pas aidées.

Le ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, Mark Spencer, a déclaré à Times Radio qu’il y a “toujours plus” que le gouvernement pourrait faire pour réduire les frictions commerciales.

« Bien sûr, nous pouvons toujours faire plus pour essayer de faciliter le passage du commerce. Nous sommes très désireux de le faire », a déclaré M. Spencer, lorsqu’il a été pressé de faire part des préoccupations de la BCC.

Il a déclaré que le Royaume-Uni avait fait des progrès, citant une augmentation du nombre de visas de travailleurs saisonniers disponibles dans l’industrie horticole l’année prochaine.

« Nous sommes une nation commerçante libre et ouverte. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec nos collègues de l’UE, nous voulons essayer de réduire cette bureaucratie s’il y a de la bureaucratie de leur côté du canal, donc bien sûr nous voulons garder ces canaux commerciaux ouverts dans les deux sens.

L’accord britannique sur le Brexit est intervenu après des années de négociations souvent tendues entre Londres et Bruxelles, l’impact économique de la sortie du Royaume-Uni restant un sujet de division.

Le mois dernier, l’Office for Budget Responsibility (OBR) a déclaré que le Brexit avait eu un “impact négatif important” sur les volumes d’échanges et les relations commerciales entre les entreprises britanniques et européennes.

La BBC a averti que le Brexit n’aide pas ses membres à développer ou à augmenter leurs ventes. Quelque 56 % des membres du BCC qui commercent avec l’UE ont déclaré avoir rencontré des problèmes avec les nouvelles règles d’exportation de leurs marchandises.

Shevaun Haviland, directeur général de la BCC, a appelé à un “dialogue honnête” sur l’amélioration des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE.

“Les entreprises ont le sentiment de se cogner la tête contre un mur de briques car rien n’a été fait pour les aider, près de deux ans après l’accord initial sur le TCA.

“Plus les problèmes actuels ne sont pas maîtrisés, plus les commerçants de l’UE vont ailleurs et plus les dégâts sont importants”, a-t-elle déclaré.

L’organisme demande un accord supplémentaire avec l’UE qui puisse éliminer ou réduire la complexité des exportations alimentaires pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’un accord de type norvégien qui exempterait les petites entreprises de l’obligation d’avoir un représentant fiscal pour la TVA dans l’UE.

Parmi un certain nombre de propositions, il demande également des accords parallèles avec l’UE et les États membres pour permettre aux entreprises britanniques de voyager plus longtemps et de travailler en Europe.

La BCC, faisant écho aux préoccupations d’autres groupes d’entreprises, a exhorté le gouvernement à trouver un accord sur la querelle en cours concernant les arrangements post-Brexit en Irlande du Nord.





Nous voulons travailler en étroite collaboration avec nos collègues de l’UE, nous voulons essayer de réduire cette bureaucratie s’il y a de la bureaucratie de leur côté du canal, donc bien sûr nous voulons garder ces canaux commerciaux ouverts dans les deux sens Mark Spencer, ministre de l’Environnement

Mme Haviland a suggéré que les entreprises veulent que les politiciens « s’éloignent des débats du passé et trouvent des moyens de commercer plus librement ».

« Cela signifie un dialogue honnête sur la manière dont nous pouvons améliorer nos relations commerciales avec l’UE. Avec une récession imminente, nous devons supprimer les chaînes qui retiennent nos exportateurs afin qu’ils puissent jouer leur rôle dans la reprise économique du Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.

« Si nous ne le faisons pas maintenant, la compétitivité à long terme du Royaume-Uni pourrait être gravement endommagée.

« Ce n’est pas un hasard si, au cours des 15 premiers mois du TCA, nous avons cessé de vendre 42 % de tous les différents produits que nous avions l’habitude de vendre.

“Il y a clairement des problèmes structurels intégrés dans le TCA qui ne peuvent pas être résolus avant qu’il ne soit révisé en 2026.”

Hilary Benn, députée travailliste et co-présidente de la Commission britannique du commerce et des affaires, a appelé le gouvernement à accorder la priorité à la facilitation des flux commerciaux entre les entreprises britanniques et européennes.

“Depuis le Brexit, les entreprises britanniques sont aux prises avec de nouvelles formalités administratives, des coûts et des contrôles douaniers bureaucratiques”, a-t-il déclaré.

“Alors qu’il est en proie à une crise du coût de la vie, il est impératif que le gouvernement accorde désormais la priorité à la facilitation des échanges avec l’Europe en supprimant les obstacles créés par leur accord irréalisable.”