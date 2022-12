Le ministre a ignoré l’avertissement du chien de garde selon lequel les plans d’identification des électeurs ne sont pas “réalisables”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un ministre du gouvernement a écarté les avertissements de l’organisme britannique de surveillance de la démocratie selon lesquels l’introduction de l’identification des électeurs pour les élections de l’année prochaine n’est ni « sûre » ni « réalisable ».

Le président de la Commission électorale, John Pullinger, a déclaré que les retards dans la législation gouvernementale signifiaient qu’il n’y avait “pas suffisamment de temps” pour déployer correctement le programme pour les scrutins du 4 mai 2023 pour les conseils et les mairies anglais.

Dans une lettre adressée au secrétaire aux communautés de l’époque, Simon Clarke, obtenue par Open Democracy dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, M. Pullinger a averti que la Commission avait des “préoccupations fondamentales” concernant le projet visant à obliger les électeurs à apporter une pièce d’identité avec photo aux bureaux de vote.

Mais M. Clarke a répondu que c’était un “avantage” que le changement controversé soit introduit pour les élections locales de l’année prochaine, car il offrait une “opportunité d’apprendre” sur tout problème potentiel avant les élections générales prévues en 2024.

Les militants ont déjà exprimé leur inquiétude quant à l’introduction de l’identification des électeurs, avertissant qu’elle est susceptible de déprimer le vote parmi les groupes défavorisés et marginalisés, les minorités ethniques et les jeunes, qui sont moins susceptibles d’avoir des pièces d’identité avec photo.

Ils soulignent que l’importante réforme des conditions d’éligibilité est menée malgré un nombre extrêmement faible de cas d’abus des règles sur l’usurpation d’identité.

Et le ministre fictif des élections travaillistes, Alex Norris, a déclaré que les nouvelles lettres révélaient “des tentatives sordides du gouvernement conservateur pour truquer la démocratie de notre pays en leur faveur”.

Écrivant à M. Clarke en septembre, M. Pullinger a déclaré que le calendrier serré imposé par les retards législatifs signifiait que l’identification des électeurs ne pouvait pas “être délivrée de manière entièrement sécurisée, accessible et pratique” à temps pour les élections locales.

Il ne restait pas assez de temps pour “l’activité préparatoire nécessaire”, y compris le test du matériel électoral pour s’assurer qu’il est pleinement accessible et la fourniture de conseils et d’informations aux administrateurs électoraux, a-t-il déclaré.

“Essentiellement, la Commission ne dispose plus de suffisamment de temps pour tester le formulaire de demande de certificat d’autorité électorale gratuite et d’autres documents”, a écrit M. Pullinger.

Mais M. Clarke a insisté sur le fait qu’il poursuivrait ses projets d’identification des électeurs en mai prochain, lors des élections pour 230 conseils métropolitains, unitaires et de district et les maires de Bedford, Leicester, Mansfield et Middlesbrough.

«Un avantage spécifique de notre plan selon lequel l’identification des électeurs sera en place pour les scrutins prévus en mai 2023 est que les dispositions ne sont donc pas introduites à un moment où les scrutins ont lieu dans l’ensemble du Royaume-Uni, et donc là est l’occasion d’apprendre comment les nouvelles exigences sont mieux mises en œuvre à l’avance lorsque les ressources de livraison et de support sont à pleine capacité », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, la Commission a déclaré qu’une campagne de sensibilisation du public visant à préparer les électeurs aux changements commencera en janvier.

Un porte-parole a déclaré: «Nous nous engageons à soutenir la mise en œuvre de l’exigence d’identification des électeurs, mais elle doit être fournie d’une manière accessible, sécurisée et pratique.

«Nous avons fait part de nos inquiétudes aux ministres et aux responsables du ministère selon lesquels les retards que nous avons constatés à ce jour et le calendrier d’introduction de la politique signifient que ces considérations importantes pourraient ne pas être pleinement satisfaites lors de la mise en œuvre de la nouvelle politique.

“Alors que le délai d’introduction des mesures avant les élections de mai prochain reste serré, nous continuons à soutenir la communauté électorale et les électeurs pour se préparer au changement.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: “Nous ne pouvons pas être complaisants lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité de notre démocratie.

« Tous ceux qui ont le droit de voter auront la possibilité de le faire – 98 % des électeurs ont déjà une pièce d’identité acceptée, et ceux qui n’en ont pas peuvent demander une carte d’électeur gratuite auprès de leur conseil. L’identification photographique est utilisée avec succès lors des élections en Irlande du Nord depuis 2003.

“L’argent pour tout nouvel équipement sera fourni par le gouvernement central et nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission électorale pour garantir que les électeurs disposent des informations et de la formation appropriées pour mettre en œuvre ces changements pour les élections de mai 2023.”