Le ministre a démissionné « parce qu’il ne pouvait pas se permettre la hausse des coûts hypothécaires » avec un salaire de 120 000 £ | Politique

Un député qui a démissionné du gouvernement l’année dernière a déclaré qu’il avait démissionné parce qu’il ne pouvait pas se permettre d’augmenter les remboursements hypothécaires sur son salaire ministériel de 120 000 £.

George Freeman a déclaré que l’augmentation de ses versements hypothécaires de 800 à 2 000 livres sterling à partir de ce mois-ci était l’une des raisons pour lesquelles il avait démissionné lors du remaniement ministériel de novembre.

Le député de Mid Norfolk, dont le poste le plus récent était celui de ministre des Sciences, a cité les chiffres la semaine dernière dans un communiqué. Article de blog sur la sous-pile, “Pourquoi ai-je démissionné?”. L’une des raisons, a-t-il expliqué, était « parce que mon hypothèque passe ce mois-ci de 800 £ à 2 000 £, ce que je ne pouvais tout simplement pas me permettre de payer avec un salaire ministériel ».

Il a ajouté : « C’est l’économie politique 2.0. Nous risquons de faire de la politique une activité que seuls les donateurs de fonds spéculatifs, les jeunes spécialistes d’image et les syndicalistes défaillants peuvent se permettre de faire.»

Il a déclaré que cinq postes de premier plan sous cinq premiers ministres l’avaient également laissé « épuisé, en faillite et déprimé ».

Freeman, député depuis 2010, aurait reçu un salaire annuel d’environ 118 300 £ avant déductions. Il se retrouve avec des frais financiers après son divorce avec son épouse, avocate, dont il s’est séparé en 2014. Il doit payer les frais d’entretien de ses deux enfants et leurs frais de scolarité.

Freeman a occupé plusieurs postes ministériels dans des gouvernements conservateurs successifs et a bénéficié d’indemnités de départ après son départ. Cela comprenait la réception de 7 920 £ lorsqu’il a quitté le gouvernement de Boris Johnson en juillet 2022, avant de reprendre son rôle de ministre des Sciences 16 semaines plus tard sous Rishi Sunak, selon une analyse du Labour.

Les ministres de moins de 65 ans ont droit à une indemnité de perte de fonction équivalant à un quart de leur salaire ministériel s’ils quittent leurs fonctions et ne sont pas nommés à un nouveau dans un délai de trois semaines.

Après avoir quitté le gouvernement, qu’il a décrit comme une « maîtresse cruelle », Freeman a écrit sur son blog qu’il avait désormais « la plus grande liberté de toutes : parler, écrire et parler ouvertement de ce que j’ai appris ».

En plus de son salaire de député de 86 584 £, il est désormais également libre d’accepter des seconds emplois lucratifs, sous réserve de l’approbation de l’organisme de surveillance anti-corruption, le Comité consultatif sur les nominations professionnelles.

Malgré ses propres frais généraux, le député sera probablement dans une situation très différente de celle de nombreux propriétaires à travers le Royaume-Uni, qui sont collectivement confrontés à une augmentation de 19 milliards de livres sterling des coûts hypothécaires alors que des millions de contrats à taux fixe expirent et que les emprunteurs sont obligés de renégocier leur maison. prêts.

Jusqu’à 1,5 million de ménages devraient mettre fin à des offres moins chères en 2024, ce qui entraînera une augmentation moyenne des coûts annuels du logement d’environ 1 800 £, selon une analyse du groupe de réflexion Resolution Foundation suite au mini-budget de Liz Truss en septembre 2022. .

Lorsque les commentaires de Freeman ont été soumis au porte-parole du Premier ministre, à qui on a demandé si Sunak payait suffisamment ses ministres, il a répondu : « Il existe des façons de fixer la rémunération des députés et des ministres et il n’est pas prévu de changer cela. Il est juste que nous veillions à ce que la rémunération des ministres reflète la situation budgétaire dans son ensemble.