Le ministère ukrainien de la Défense est bouleversé avec la venue de Zelensky à l’ONU

L’Ukraine est en train de remanier son ministère de la Défense, en limogeant ses six vice-ministres, alors que le président Volodymyr Zelensky se rend aux Nations Unies et à Washington pour renforcer son soutien et son aide.

Cette purge intervient après que Zelensky a remplacé le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov au début du mois. Il s’agissait d’un bouleversement très visible, survenu au milieu de la contre-offensive en cours de Kiev, et survenu au milieu d’allégations persistantes de corruption et de mauvaise gestion financière au sein de l’armée.

Les derniers licenciements du ministère de la Défense sont probablement une continuation de cette tentative de faire le ménage, même si le ministère n’a pas donné de raison pour ces licenciements, ni n’a fait de lien direct avec le licenciement de Reznikov. (Reznikov lui-même n’a été directement impliqué dans aucun scandale.) Certains médias ont souligné que les changements de personnel ne sont pas inhabituels lorsqu’un haut fonctionnaire part ; le nouveau ministre de la Défense allait probablement constituer sa propre équipe de toute façon.

Néanmoins, ces derniers bouleversements sont probablement le signe que l’Ukraine prend au sérieux toute allusion à la corruption ou à la mauvaise gestion et souhaite manifester un leadership renouvelé au sein du ministère de la Défense. Cette destitution intervient également à un moment peu propice : alors que Zelensky cherche à assurer à ses partenaires, y compris aux États-Unis, que Kiev gère de manière responsable des milliards d’aide militaire, sécuritaire et économique.

Les allégations de corruption qui ont circulé précédemment autour du remaniement du ministère de la Défense n’ont pas directement impliqué une mauvaise utilisation de l’aide occidentale, et les contrôles antérieurs n’ont trouvé aucune preuve d’une telle utilisation. Mais l’Ukraine a déjà eu du mal à éradiquer la corruption à haut niveau et à renforcer l’État de droit, malgré la promesse de Zelensky de le faire lors de son élection en 2019. Les partisans de l’Ukraine aux États-Unis et en Europe ont fait pression sur Kiev pendant près d’une décennie pour qu’elle le fasse. traiter ces questions, notamment comme condition à l’invitation de l’Ukraine dans les institutions occidentales.

L’attaque à grande échelle de la Russie l’année dernière a écarté certains de ces problèmes de corruption, alors que l’urgence de l’effort de guerre de l’Ukraine a consumé le gouvernement de Zelensky, ses soutiens occidentaux et même certaines des organisations de surveillance de l’Ukraine.

Le problème de la corruption systémique ne s’est toutefois jamais complètement dissipé. Et à mesure que la guerre se poursuit – et elle pourrait durer beaucoup, beaucoup plus longtemps – c’est une réputation que l’Ukraine s’efforce d’éviter, d’autant plus qu’elle dépend de l’aide occidentale ininterrompue et qu’elle continue de faire valoir qu’elle appartient à l’Union européenne. des institutions comme l’UE et peut-être même l’OTAN.

Ce remaniement envoie un message, mais les problèmes de corruption en Ukraine restent un défi

Ce n’est pas le premier changement de personnel majeur depuis le début de la guerre, et des accusations de corruption persistaient au sein du ministère de la Défense depuis un certain temps avant le départ du ministre Reznikov début septembre.

En janvier dernier, des allégations selon lesquelles le ministère de la Défense aurait supervisé la hausse des prix des contrats alimentaires ont conduit à un bouleversement majeur du personnel et à des arrestations. En août, Zelensky a licencié les chefs des bureaux de recrutement militaire en raison d’allégations selon lesquelles ces responsables auraient accepté des pots-de-vin pour permettre aux réfractaires de s’enrôler. Les médias ukrainiens et les militants anti-corruption ont continué à dénoncer les scandales liés aux processus d’approvisionnement militaire, notamment une enquête récente du ZN.UA selon laquelle le ministère de la Défense aurait commandé des vestes trop chères pour les troupes à une entreprise liée au neveu d’un député.

Mais le départ de ces vice-ministres de la Défense intervient alors que l’Ukraine se trouve à la croisée des chemins militairement et diplomatiquement.

L’Ukraine mène sa contre-offensive, qui progresse lentement. Kiev a réalisé des progrès importants ces derniers jours, même si l’opération reste en grande partie une bataille d’usure. UN Une avancée décisive est encore possible, mais l’Ukraine continuera à avoir besoin d’un soutien militaire, sécuritaire, économique et humanitaire soutenu.

Les États-Unis et bon nombre de leurs partenaires occidentaux ont continué à apporter leur aide, mais cette aide présente quelques failles discrètes. Les États-Unis ont maintenu le soutien bipartite de l’Ukraine, mais une aile très bruyante du Parti républicain – y compris certains candidats à la présidence – a remis en question ce niveau d’aide et d’investissement en Ukraine. Certains républicains américains ont utilisé des exemples de corruption passée pour contester le soutien de l’administration Biden à Kiev. Le soutien européen à Kiev est très fort, mais des divisions sur des sujets comme le transport des céréales ukrainiennes pourraient également menacer sa solidarité. C’est pourquoi le président Zelensky fait le tour des Nations Unies – et fait une halte essentielle au Congrès.

En cours de route, Kiev veut montrer très clairement que l’aide est allouée de manière efficace, responsable et appropriée. Il veut faire valoir que, alors que les pays continuent d’investir en Ukraine – notamment en consacrant des ressources à l’augmentation de la production d’armes et d’artillerie – cela constitue également un acompte à long terme pour une Ukraine démocratique.

C’est un argument à défendre auprès des étrangers, mais également auprès des ukrainiens. Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption en Ukraine, a déclaré que dans la société ukrainienne, le soutien est élevé pour dénoncer la corruption, même si cela présente un risque de rupture de confiance avec les partenaires de l’Ukraine. « Les gens croient et [are] encourager la révélation de la corruption même en temps de guerre. Les gens ont une très faible tolérance à la corruption. Les gens considèrent l’Ukraine comme un membre de l’UE et de l’OTAN. C’est pour cela que nous nous battons.»

Comme l’a souligné Kaleniuk, le ministère de la Défense supervisera l’approvisionnement en aide mortelle et non létale pendant que cette guerre se poursuit, et il doit être en mesure de prendre des décisions efficaces et judicieuses. Les opérations militaires se déroulent à travers Zelensky, donc tout changement de personnel ne devrait pas affecter les opérations quotidiennes de la contre-offensive, mais les responsabilités du ministère – comme l’achat de nourriture, de fournitures et d’équipements – peuvent influencer la bataille. Ces vestes destinées aux troupes ukrainiennes n’avaient pas seulement des prix gonflés, elles étaient apparemment aussi censées être destinées à être portées par temps froid, mais elles se sont finalement révélées être des manteaux légers, selon les médias ukrainiens.

Alors oui, l’Ukraine veut montrer clairement qu’elle éradique la corruption. Mais de nombreuses questions subsistent quant à la manière exacte dont l’Ukraine aborde sa campagne anti-corruption. Licencier ou remplacer des fonctionnaires est une chose, mais Zelensky a proposé de faire de la corruption en temps de guerre un délit de trahison. Cela donnerait plus de pouvoir aux forces de sécurité ukrainiennes, ce qui, selon certains critiques et organismes de surveillance, diminuerait l’autorité des organismes d’enquête indépendants. Cela pourrait potentiellement avoir l’effet inverse, porter atteinte à l’État de droit et à l’indépendance du pouvoir judiciaire, et causer des dommages durables aux institutions que l’Ukraine (et l’Occident) cherchaient à construire. Le bureau du président supervise également les services de sécurité, ce qui pourrait conduire Zelensky à consolider son pouvoir, les services de sécurité étant potentiellement utilisés pour protéger les alliés du président et étouffer des scandales qui pourraient être embarrassants pour Zelensky.

La guerre, peu importe qui mène les combats, tend à être un terrain fertile pour la corruption. Le chaos du conflit – de nombreux achats rapides, un afflux de fonds et des fournitures passant entre de nombreuses mains – augmente le potentiel de corruption. L’Ukraine ne fait pas exception, mais elle est confrontée à un défi supplémentaire : la corruption était omniprésente dans ses institutions gouvernementales avant même l’invasion russe.

Il reste encore beaucoup de choses floues à propos de ces bouleversements, mais cela laisse entendre que le problème de corruption de l’Ukraine – et la perception de ce problème de corruption – menace toujours de saper les efforts de guerre de Kiev, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine.