Le ministère turc de la Défense fait état de 6 soldats tués dans des attaques par des combattants kurdes en Irak

Le ministère turc de la Défense a déclaré jeudi qu’une série d’attaques la veille et dans la nuit par des combattants kurdes dans le nord de l’Irak avaient tué au moins six soldats turcs.

Les attaques ont provoqué des frappes aériennes de représailles qui ont tué quatre membres du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit jeudi, selon un article sur les réseaux sociaux partagé plus tard par le ministère.

La violence est la dernière d’une escalade de plusieurs mois entre la Turquie et les groupes soutenus par la Turquie d’un côté, et les combattants kurdes en Irak et en Syrie de l’autre.

Ankara considère le PKK – qui a mené une insurrection de plusieurs décennies en Turquie – et les groupes kurdes alliés en Syrie et en Irak comme des organisations terroristes. Il affirme que des membres du PKK trouvent régulièrement refuge dans la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du gouvernement central irakien à Bagdad.

LE PRÉSIDENT SYRIEN ASSAD ACCUSE LA TURQUIE D’ALIMENTER LA VIOLENCE ET APPELLE AU RETRAIT DES FORCES TURQUES

Plus tôt, les autorités de la région kurde du nord de l’Irak ont ​​déclaré que deux frappes de drones turcs distinctes mercredi lors d’attaques dans la province irakienne de Sulaymaniyah visant des véhicules du PKK avaient tué deux insurgés et en avaient blessé quatre.

La Turquie maintient des troupes dans une région frontalière en Irak et cible régulièrement ce qu’elle dit être des positions du PKK là-bas. L’année dernière, il a lancé une opération terrestre et aérienne baptisée Claw-Lock, contre le PKK dans le nord de l’Irak.

Des responsables de la sécurité irakienne ont déclaré que les frappes aériennes de jeudi avaient touché des positions au nord de la ville de Duhok. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Le colonel turc Zeki Akturk a juré de venger les troupes tuées.

« Nos soldats ne laisseront pas le sang des martyrs sur le terrain », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi, ajoutant que les forces turques « poursuivront leur lutte contre le terrorisme avec la même détermination jusqu’à ce qu’il ne reste plus un seul terroriste ».

Depuis 1984, l’insurrection du PKK en Turquie a tué des dizaines de milliers de personnes.