TAIPEI: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) donnera la priorité à la production de puces automobiles si elle est en mesure d’augmenter encore sa capacité, a déclaré le ministère taïwanais de l’Économie à Reuters, dans un contexte de pénurie mondiale qui a entravé la production automobile.

Un responsable du ministère a déclaré que le ministre Wang Mei-hua s’était entretenu dimanche avec les dirigeants de l’entreprise à ce sujet.

TSMC avait déclaré au ministère qu’il «optimiserait» le processus de production des puces pour le rendre plus efficace et donner la priorité à la production de puces automatiques s’il est en mesure d’augmenter encore sa capacité, a déclaré le ministère.

TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a déclaré que la capacité de production actuelle est pleine, mais a assuré au ministère que «si la production peut être augmentée en optimisant la capacité de production, il coopérera avec le gouvernement pour considérer les puces automobiles comme une application principale».

TSMC, dans une déclaration à Reuters, a fait référence aux commentaires de son PDG CC Wei lors d’un appel aux résultats ce mois-ci.

«Outre l’optimisation continue de l’utilisation de notre capacité existante, M. Wei a également confirmé lors de notre conférence d’investisseurs que nous travaillons en étroite collaboration avec les clients et déplaçons certains de leurs nœuds matures vers des nœuds plus avancés, où nous avons une meilleure capacité pour les prendre en charge.» dit la société.

L’Allemagne a demandé à Taïwan de persuader les fabricants taïwanais de contribuer à atténuer la pénurie de puces semi-conductrices dans le secteur automobile, qui entrave sa reprise économique naissante après la pandémie COVID-19.

La demande a été faite dans une lettre adressée à Wang par le ministre allemand de l’Economie Peter Altmaier.

Le ministère a déclaré qu’il attendrait d’avoir reçu la lettre avant de décider de contacter à nouveau TSMC. Les constructeurs automobiles du monde entier ferment des chaînes de montage en raison de problèmes de livraison de semi-conducteurs, qui dans certains cas ont été exacerbés par les actions de l’ancienne administration Trump contre les principales usines de puces chinoises.

DE NOMBREUX CARMAKERS AFFECTÉS

La pénurie a affecté Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd, Fiat Chrysler Automobiles et d’autres constructeurs automobiles.

Le ministère a déclaré à Reuters qu’il avait reçu des demandes des États-Unis et de l’Union européenne par «les voies diplomatiques» à la fin de l’année dernière, ainsi que de l’Allemagne et du Japon cette année.

Il a déclaré qu’au deuxième trimestre de l’année dernière, les constructeurs automobiles avaient réduit leurs commandes à TSMC, ce qui à son tour a transféré la capacité à d’autres clients, mais qu’au second semestre, la demande de puces automobiles est revenue.

« Les Américains ont exprimé leurs attentes à la fin de l’année dernière », a déclaré le ministère.

«Pour le moment, tout le monde se parle par les voies diplomatiques, y compris TSMC. Tout le monde a les mains liées avec les ordres, mais du point de vue du gouvernement, nous essaierons d’aider autant que possible nos importants alliés.

Un haut responsable du ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a déclaré à Reuters que l’association des constructeurs automobiles japonais et TSMC étaient déjà en contact, et le ministère a également contacté l’ambassade de facto du Japon à Taipei pour demander leur soutien dans ces pourparlers.

Le responsable a ajouté qu’il s’agissait principalement d’un échange du secteur privé, de sorte que le gouvernement est limité dans ce qu’il peut faire.

En 2020, les puces automatiques ne représentaient que 3% des ventes de TSMC, les smartphones à la traîne 48% et 33% pour les puces hautes performances.

Au quatrième trimestre, les ventes de puces automobiles TSMC ont bondi de 27% par rapport au trimestre précédent, mais ne représentaient toujours que 3% des ventes globales du trimestre.

Un haut responsable du gouvernement taïwanais familier avec le problème a déclaré à Reuters qu’il ne pouvait pas faire grand chose.

«Ils ont abandonné leurs commandes pour diverses raisons lorsque la demande était faible au milieu de la pandémie. Mais maintenant, ils veulent augmenter leur production. »