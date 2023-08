Le ministère taïwanais de la Défense détecte 42 avions militaires chinois au milieu d’un « avertissement » après le voyage d’un haut responsable aux États-Unis

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir détecté samedi 42 avions militaires chinois au milieu d’exercices chinois, ce qui, selon Pékin, est un « avertissement sévère » sur la soi-disant collusion avec « les séparatistes et les forces étrangères », qui survient quelques jours seulement après que le vice-président de l’île a fait un bref visite aux États-Unis.

Le voyage du vice-président taïwanais William Lai au Paraguay comprenait des arrêts à New York et à San Francisco, que le Parti communiste chinois a fustigés, affirmant que l’île était son territoire et ne devrait pas mener de relations extérieures.

Dans un tweet sur X, la société anciennement connue sous le nom de Twitter, le ministère de la Défense nationale de Taïwan a déclaré avoir détecté 42 avions militaires chinois, dont 26 traversant la ligne médiane du détroit de Taïwan.

8 navires militaires chinois ont également été détectés.

« Les forces armées du ROC surveillent de près la situation avec notre système ISR et ont déployé des avions CAP, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres en réponse », indique le tweet.

Dans une brève déclaration, un porte-parole du Commandement du théâtre oriental de Chine a déclaré que les exercices militaires impliquaient une coordination entre les avions et les navires et leur capacité à prendre le contrôle des espaces maritimes et aériens.

Le porte-parole a également déclaré que l’exercice testait les « capacités de combat réelles » de l’armée. Il a ajouté que les exercices devaient servir d’avertissement sur les soi-disant provocations des forces indépendantistes pro-Taiwan et des forces étrangères.

Le réseau de médias d’État chinois CCTV a rapporté que des avions de combat et des bateaux équipés de missiles ont été utilisés dans l’exercice, qui visait à simuler les environs de Taïwan.

Le ministère taïwanais de la Défense a qualifié les exercices de « mouvements irrationnels et provocateurs », ajoutant que son armée se tiendra prête face aux menaces chinoises et que ses forces ont « la capacité, la détermination et la confiance nécessaires pour protéger la sécurité nationale ».

Xinhua, un autre média d’État chinois, a cité un responsable anonyme du Bureau du travail de Taiwan en Chine, qui a déclaré que le voyage de Lai était une collusion entre le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan et les États-Unis, dans ce que les responsables appellent une « nouvelle provocation ».

Le responsable a également déclaré au média d’État que Lai est un « fauteur de troubles qui poussera Taiwan au bord dangereux de la guerre ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.