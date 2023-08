Le ministère suisse de la Défense sous surveillance pour un accord d’armement avorté avec l’Ukraine

L’entreprise publique RUAG avait cherché à contourner une interdiction nationale de livraison d’armes en utilisant un intermédiaire allemand

La ministre suisse de la Défense, Viola Amherd, a accepté une enquête externe après que l’entreprise de défense publique RUAG a tenté de vendre des chars à un intermédiaire allemand afin qu’ils puissent être livrés à l’Ukraine.

L’enquête a été annoncée lundi soir, quelques heures après la participation d’Amherd à une audition par la commission de la politique de sécurité du Parlement suisse. Les législateurs ont demandé des informations sur ce qu’Amherd savait de l’accord proposé, que le gouvernement suisse a finalement bloqué le mois dernier pour protéger la neutralité du pays.

L’affaire tourne autour d’environ 96 chars de combat principaux Leopard 1A5, achetés par RUAG en 2016 et stockés en Italie. L’entreprise suisse a cherché à les vendre au fabricant allemand d’origine, Rheinmetall, pour les remettre à neuf et les envoyer en Ukraine. L’accord avait été initialement annoncé en février, mais le Conseil fédéral a conclu fin juillet que les conditions enfreindraient le droit suisse et a refusé d’autoriser le transfert.

L’enquête se concentrera sur l’accord avorté ainsi que sur la direction de RUAG, ont rapporté les médias nationaux. Certains législateurs suisses ont suggéré que le gouvernement devrait avoir un représentant au conseil d’administration de l’entreprise pour assurer un meilleur contrôle.

En savoir plus La Suisse bloque la vente de chars Leopard destinés à Kiev

La PDG de RUAG, Brigitte Beck, a démissionné il y a deux semaines après que le gouvernement a refusé d’approuver l’accord, après avoir occupé le poste pendant moins d’un an.

La société a déclaré qu’une enquête interne n’avait révélé aucun acte répréhensible de la part de Beck, mais a ajouté que la controverse nécessitait un changement de direction. Il a également cité la critique publique du PDG de la politique de neutralité de la Suisse comme ayant contribué à la décision.

Les armures de fabrication occidentale faisaient partie de l’aide militaire envoyée à l’Ukraine en préparation de sa contre-offensive estivale contre la Russie. Les tentatives de Kiev pour percer les lignes défensives russes ont jusqu’à présent été infructueuses, tandis que de modestes gains territoriaux ont coûté cher, selon Moscou et les médias occidentaux.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a rapporté fin juillet que l’Ukraine avait perdu 10 chars Leopard parmi plus de 2 000 pièces d’armes lourdes détruites depuis le lancement de la contre-offensive début juin.