Le ministère sud-africain de la Santé intensifie sa lutte contre les maladies non transmissibles

JOHANNESBURG, 16 septembre (Xinhua) — Alors que l’Afrique du Sud est aux prises avec une augmentation des maladies non transmissibles, le vice-ministre de la Santé Joe Phaahla a présenté lundi la réponse du ministère national à cette pandémie émergente.

S’exprimant à Pretoria, la capitale administrative de l’Afrique du Sud, Phaahla a déclaré que le pays était confronté à un quadruple fardeau des maladies, en particulier des maladies non transmissibles.

« Les maladies non transmissibles explosent en Afrique du Sud, notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires », a-t-il déclaré.

Le diabète était la deuxième cause sous-jacente de décès en 2020, représentant 6,6 % de tous les décès, et son taux de mortalité en hausse au fil des ans était alarmant.

Phaahla a également noté que les maladies non transmissibles ont un impact de grande envergure, affectant non seulement les individus mais faisant également peser une charge importante sur le système de santé et l’économie.

En réponse à cette question, Phaahla a déclaré que des mesures ont été prises pour renforcer les soins de santé primaires et mettre en œuvre des réglementations sur la consommation de sucre et de sel afin de lutter contre le fléau des maladies non transmissibles.

Phaahla a annoncé le déploiement d’agents de santé communautaires pour renforcer les soins de santé primaires, en mettant l’accent sur les contrôles de la tension artérielle et du taux de sucre. Il a souligné que la lutte contre les maladies non transmissibles nécessite une action collective, et son ministère lance des campagnes d’éducation pour mettre en évidence les risques de maladies et promouvoir l’activité physique.

Des recherches ont révélé que les pays de la région de l’Afrique australe doivent prendre des mesures urgentes pour freiner la vague croissante de maladies non transmissibles, qui devraient devenir le problème de santé le plus urgent de la région d’ici 2030. ■