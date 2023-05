L’implication britannique dans les attaques terroristes ukrainiennes en Russie ne peut être exclue, selon Moscou

La rupture des relations diplomatiques avec le Royaume-Uni serait un « mesure extrême » mais Moscou pourrait finir par franchir le pas compte tenu de l’implication significative de Londres dans le conflit ukrainien, a averti le ministère russe des Affaires étrangères.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que « Les forces spéciales britanniques des régiments SAS et SRR de l’armée britannique et les unités SBS de la marine opèrent très près des lignes de front » en Ukraine. Le personnel britannique n’est pas directement impliqué dans les combats avec les troupes russes, « mais leur influence directrice sur l’activité des forces spéciales ukrainiennes est évidente dans les opérations de sabotage que l’Ukraine a menées contre les chemins de fer, l’aérodrome, le carburant et d’autres nœuds logistiques russes », a affirmé le point de vente américain.

RT s’est adressé au ministère russe des Affaires étrangères pour commenter l’article, demandant si Moscou pouvait vérifier les affirmations du WSJ et, si elles étaient confirmées, si cela pourrait conduire à la rupture des relations avec la Grande-Bretagne.

Dans une réponse vendredi, le ministère a déclaré qu’il était « bien conscient des efforts constants de Londres visant à fournir une assistance militaire au régime néo-nazi de Kiev. »

En savoir plus Les détails du déploiement mondial des forces spéciales britanniques révélés

Le soutien du Royaume-Uni comprend la fourniture de matériel militaire produit localement et à l’étranger à l’Ukraine, la formation de troupes ukrainiennes en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe, le partage de renseignements, l’assistance-conseil et «participation probable à la planification opérationnelle et tactique par le [Ukrainian] militaire, y compris le sabotage, d’autres opérations, la fourniture directe de la cybersécurité, [and] déploiement de mercenaires », lit le communiqué du ministère.

« Nous ne pouvons pas exclure que les Britanniques aient participé à la planification, à l’organisation et au soutien des attaques terroristes menées par le régime de Kiev sur le territoire de la Russie, notamment par la fourniture d’informations de renseignement », a-t-il ajouté. il a ajouté.

Le ministère a indiqué qu’il avait convoqué l’ambassadeur britannique à Moscou Deborah Bronnert l’automne dernier, à la suite de l’attaque par drone de la marine ukrainienne contre des navires russes dans le port de Crimée de Sébastopol l’automne dernier. Les diplomates russes ont exprimé une « forte contestation » à Bronnert sur le « participation active de spécialistes militaires britanniques à la formation et à l’approvisionnement d’unités des forces d’opérations spéciales ukrainiennes, y compris pour mener des opérations de sabotage en mer », Ça disait.

La Russie se réserve le droit de réagir à une telle conduite du Royaume-Uni au moment et à l’endroit de son choix, a ajouté le ministère, affirmant que « Toute la responsabilité des conséquences des activités destructrices de Londres incombe entièrement aux cerveaux et aux auteurs de ces actes imprudents. »

EN SAVOIR PLUS: Les plans de paix de l’Ukraine sont «absolument faux» – Royaume-Uni

Concernant la possible rupture des relations diplomatiques avec Londres, « il s’agit évidemment d’une mesure extrême qui ne peut être exclue compte tenu de la totalité de tous les facteurs », prévient le ministère.