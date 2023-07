Le ministère russe de la Défense déclare que les mercenaires de Wagner remettent leurs armes à l’armée

MOSCOU –

Les mercenaires du groupe Wagner achèvent la remise de leurs armes à l’armée russe, a annoncé mercredi le ministère de la Défense, une décision qui fait suite à la brève rébellion de l’armée privée le mois dernier qui a défié l’autorité du Kremlin.

Le désarmement de Wagner reflète les efforts des autorités pour désamorcer la menace qu’il représentait et semble également annoncer la fin des opérations du groupe de mercenaires sur le champ de bataille en Ukraine.

Les actions interviennent dans un contexte d’incertitude persistante quant au sort du chef de Wagner Yevgeny Prigozhin et aux termes d’un accord qui a mis fin à la rébellion armée en offrant l’amnistie pour lui et ses mercenaires ainsi que la permission de se déplacer en Biélorussie.

Parmi les armes remises figuraient plus de 2 000 pièces d’équipement, telles que des chars, des lance-roquettes, de l’artillerie lourde et des systèmes de défense aérienne, ainsi que plus de 2 500 tonnes de munitions et plus de 20 000 armes à feu, a indiqué le ministère de la Défense.

Cette déclaration fait suite à la reconnaissance lundi par le Kremlin que Prigojine et 34 de ses hauts gradés ont rencontré le président Vladimir Poutine le 29 juin, cinq jours après la rébellion. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les commandants de Wagner avaient juré fidélité à Poutine et qu’ils étaient prêts « à continuer à se battre pour la patrie ».

Poutine a déclaré que les troupes de Wagner devaient choisir de signer des contrats avec le ministère de la Défense, de déménager en Biélorussie ou de se retirer du service.

La confirmation par le Kremlin que Poutine a rencontré Prigozhin, qui a dirigé les troupes lors d’une marche vers Moscou pour exiger l’éviction des principaux chefs militaires du pays, a soulevé de nouvelles questions sur l’accord qui a mis fin à la rébellion.

Poutine a dénoncé la révolte comme un acte de trahison lorsqu’elle a commencé et a promis de punir sévèrement ceux qui y ont participé, mais l’affaire pénale contre Prigozhin a été abandonnée quelques heures plus tard dans le cadre de l’accord. Dans le même temps, le chef de Wagner pourrait apparemment encore faire l’objet de poursuites pour malversations financières ou autres.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui a négocié l’accord qui a mis fin à la mutinerie, a déclaré la semaine dernière que son pays offrait des camps de campagne à Wagner, mais a noté que Prigozhin était en Russie et que ses troupes restaient dans leurs camps d’origine. Loukachenko a noté que leur déploiement en Biélorussie dépendrait des décisions de Prigojine et du gouvernement russe.

Au cours de la révolte qui a duré moins de 24 heures, les mercenaires de Prigozhin ont rapidement balayé la ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, et y ont capturé le quartier général militaire sans tirer un coup de feu avant de se rendre à environ 200 kilomètres de Moscou. Prigozhin l’a décrit comme une » marche de la justice » pour évincer les chefs militaires, qui ont exigé que Wagner signe des contrats avec le ministère de la Défense avant le 1er juillet.

La mutinerie s’est heurtée à peu de résistance et les combattants ont abattu au moins six hélicoptères militaires et un avion de poste de commandement, tuant au moins 10 aviateurs. Lorsque l’accord a été conclu, Prigozhin a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps.

La rébellion représentait la plus grande menace pour Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir et a gravement ébranlé son autorité, même si Prigozhin a affirmé que le soulèvement ne visait pas le président mais visait à forcer l’éviction du ministre de la Défense Sergei Shoigu et du chef de l’armée. État-major général, le général Valery Gerasimov.

Les deux hommes ont conservé leur emploi. De nombreux observateurs ont suggéré que même si Poutine n’était pas satisfait de leur performance, la demande de Prigozhin pour leur éviction a aidé à sécuriser leurs emplois, puisque les licencier serait considéré comme une concession au patron de Wagner.

Dans le même temps, l’incertitude entoure le sort du général Sergei Surovikin, le commandant adjoint du groupe de forces russes combattant en Ukraine qui aurait eu des liens avec Prigozhin.

Surovikin n’a pas été vu depuis le début de la rébellion, lorsqu’il a publié une vidéo exhortant à y mettre fin, et deux personnes à Washington familières avec l’affaire qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement ont déclaré à The Associated Presse en juin qu’il a été détenu. Plusieurs blogueurs militaires russes ont également déclaré qu’il avait été détenu et interrogé.

Andrei Kartapolov, un général à la retraite qui dirige la commission des affaires de défense de la chambre basse du parlement russe, a déclaré mercredi que Surovikin « se reposait » et n’était « pas disponible actuellement », mais n’a pas donné de détails.



