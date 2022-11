Le ministère polonais des Affaires étrangères déclare que les missiles sont de fabrication russe

Kyiv, Ukraine –

La Pologne a déclaré mercredi matin qu’un missile de fabrication russe était tombé dans l’est du pays, tuant deux personnes dans une explosion que le président ukrainien Volodymr Zelensky a qualifiée d'”escalade très importante” de la guerre.

Les circonstances exactes de l’explosion mortelle n’étaient pas claires, y compris qui a tiré le missile et d’où. Le gouvernement polonais a déclaré qu’il enquêtait et augmentait son niveau de préparation militaire. L’OTAN a prévu de tenir une réunion d’urgence pour discuter des événements près de la frontière ukrainienne. La Russie a nié toute implication.

Les commentaires de Zelenskyy, prononcés dans un discours du soir à la nation, sont intervenus quelques heures après qu’un haut responsable du renseignement américain a déclaré à l’Associated Press que des missiles russes avaient traversé le territoire polonais et tué deux personnes.

Une deuxième personne a déclaré que des missiles russes apparents avaient frappé un site en Pologne à environ 15 miles de la frontière ukrainienne.

Une déclaration du ministère polonais des Affaires étrangères a identifié l’arme comme étant fabriquée en Russie. Le président Andrzej Duda s’est montré plus prudent, affirmant qu’il s’agissait “très probablement” de fabrication russe mais que ses origines étaient encore en cours de vérification.

“Nous agissons avec calme”, ​​a déclaré Duda. “C’est une situation difficile.”

Ailleurs, le président Joe Biden a convoqué une réunion d’urgence des dirigeants du Groupe des Sept et de l’OTAN en Indonésie pour des consultations sur la situation en Pologne.

Biden, qui a été réveillé du jour au lendemain par le personnel avec la nouvelle du missile alors qu’il assistait au sommet du G20, a appelé le président polonais Andrzej Duda pour exprimer ses condoléances. Sur Twitter, Biden a promis “le plein soutien et l’assistance des États-Unis à l’enquête de la Pologne” et “a réaffirmé l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers l’OTAN”.

Pendant ce temps, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a convoqué la réunion des envoyés de l’alliance à Bruxelles. Le Conseil de sécurité de l’ONU a également prévu de se réunir mercredi pour un briefing précédemment prévu sur la situation en Ukraine. La grève en Pologne était certaine d’être soulevée.

La déclaration de la Pologne n’a pas précisé si la frappe aurait pu être une erreur de ciblage ou si le missile aurait pu être dévié par les défenses ukrainiennes.

Dans leurs déclarations, la Pologne et l’OTAN ont utilisé un langage suggérant qu’ils ne traitaient pas l’explosion du missile comme une attaque russe intentionnelle, du moins pour le moment. Un communiqué de l’OTAN l’a qualifié d'”incident tragique”.

Si la Russie avait délibérément ciblé la Pologne, elle risquerait d’entraîner l’alliance des 30 nations dans le conflit à un moment où elle lutte déjà pour repousser les forces ukrainiennes.

Les médias polonais ont rapporté que la grève avait eu lieu dans une zone où le grain séchait à Przewodow, un village près de la frontière avec l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a nié être à l’origine de “toutes frappes sur des cibles proches de la frontière ukraino-polonaise” et a déclaré dans un communiqué que les photos de prétendus dommages “n’ont rien à voir” avec des armes russes.

Le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau, a convoqué l’ambassadeur de Russie et “a exigé des explications détaillées immédiates”, a déclaré le gouvernement.

La frappe a été révélée mardi alors que la Russie a pilonné les installations énergétiques de l’Ukraine avec son plus grand barrage de missiles à ce jour, frappant des cibles à travers le pays et provoquant des pannes généralisées.

Le barrage a également touché la Moldavie voisine. Il a signalé des pannes de courant massives après que les grèves ont détruit une ligne électrique clé qui alimente la petite nation, a déclaré un responsable.

Les frappes de missiles ont plongé une grande partie de l’Ukraine dans les ténèbres et suscité le défi de Zelenskyy, qui a secoué le poing et déclaré : « Nous survivrons à tout.

Dans son allocution nocturne, le dirigeant ukrainien a déclaré que la grève en Pologne était la preuve que “la terreur n’est pas limitée par les frontières de nos États”.

“Nous devons remettre le terroriste à sa place. Plus longtemps la Russie se sentira impunie, plus il y aura de menaces pour tous ceux qui sont à la portée des missiles russes”, a déclaré Zelenskyy.

La Russie a tiré au moins 85 missiles, la plupart visant les installations électriques du pays, et a occulté de nombreuses villes, a-t-il déclaré.

Le ministre ukrainien de l’Énergie a déclaré que l’attaque était “le bombardement le plus massif” d’installations électriques depuis l’invasion de près de 9 mois, frappant à la fois les systèmes de production et de transmission d’électricité.

Le ministre, Herman Haluschenko, a accusé la Russie de “tenter de causer un maximum de dommages à notre système énergétique à la veille de l’hiver”.

L’assaut aérien, qui a fait au moins un mort dans un immeuble résidentiel de la capitale, Kyiv, a suivi des jours d’euphorie en Ukraine déclenchés par l’un de ses plus grands succès militaires – la reprise la semaine dernière de la ville méridionale de Kherson.

Le réseau électrique a déjà été mis à mal par les précédentes attaques qui ont détruit environ 40 % de l’infrastructure énergétique du pays.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas commenté le retrait de Kherson depuis que ses troupes se sont retirées face à une offensive ukrainienne. Mais l’ampleur stupéfiante des grèves de mardi en dit long et laisse entrevoir la colère du Kremlin.

En frappant des cibles en fin d’après-midi, peu avant le crépuscule, l’armée russe a forcé les secouristes à travailler dans l’obscurité et a donné aux équipes de réparation peu de temps pour évaluer les dégâts à la lumière du jour.

Plus d’une douzaine de régions – parmi lesquelles Lviv à l’ouest, Kharkiv au nord-est et d’autres entre les deux – ont signalé des frappes ou des efforts de leurs défenses aériennes pour abattre des missiles. Au moins une douzaine de régions ont signalé des pannes de courant, affectant des villes qui comptent ensemble des millions d’habitants. Près de la moitié de la région de Kyiv a perdu l’électricité, ont annoncé les autorités.

“La plupart des coups ont été enregistrés dans le centre et dans le nord du pays. Dans la capitale, la situation est très difficile”, a déclaré un haut responsable, Kyrylo Timochenko.

Il a déclaré qu’un total de 15 cibles énergétiques avaient été endommagées et affirmé que 70 missiles avaient été abattus. Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait utilisé des missiles de croisière X-101 et X-555.

Alors que ville après ville rapportait des attaques, Timochenko a exhorté les Ukrainiens à « s’accrocher ».

Avec ses pertes croissantes sur le champ de bataille, la Russie a de plus en plus recours au réseau électrique ukrainien, espérant apparemment transformer l’approche de l’hiver en une arme en laissant les gens dans le froid et l’obscurité.

Le ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra s’est rendu dans un abri anti-bombes à Kyiv après avoir rencontré son homologue ukrainien et, depuis son lieu de sécurité, a décrit le bombardement comme “une énorme motivation pour continuer à se tenir au coude à coude” avec l’Ukraine.

Les frappes ont eu lieu alors que les autorités travaillaient déjà avec acharnement pour remettre Kherson sur pied et commençaient à enquêter sur les allégations d’abus russes là-bas et dans les environs. La ville du sud est sans électricité ni eau.

La reprise de Kherson porta un autre coup dur au Kremlin. Zelenskyy a comparé la reprise aux débarquements alliés en France le jour J de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les deux étaient des événements décisifs sur la voie d’une éventuelle victoire.

Mais de grandes parties de l’est et du sud de l’Ukraine restent sous contrôle russe et les combats se poursuivent.

Par ailleurs, les dirigeants de la plupart des puissances économiques mondiales se rapprochaient de l’approbation d’une déclaration dénonçant fermement l’invasion russe.

Mardi, Biden et Zelenskyy ont pressé les autres dirigeants du G20 lors du sommet en Indonésie pour une condamnation ferme des menaces nucléaires et des embargos alimentaires de la Russie. D’autres discussions et un éventuel vote étaient attendus mercredi.

___



les écrivains d’Associated Press Joanna Kozlowska à Londres; Jamey Keaten à Genève ; Mike Corder à La Haye, Pays-Bas ; Hanna Arhirova à Kherson, Ukraine ; Yuras Karmanau à Tallinn, Estonie ; Vanessa Gera et Monika Scislowska à Varsovie, Pologne ; Raf Casert et Lorne Cook à Bruxelles ; et Nomaan Merchant à New York ont ​​contribué à ce rapport.