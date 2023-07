Le ministère Pocket of Blessings invite les éducateurs à la prière annuelle des enseignants le 18 juillet – Shaw Local

Le ministère Pocket of Blessings invite tous les administrateurs locaux, les enseignants, les assistants et le personnel de l’école au deuxième événement annuel de prière et de bénédiction des enseignants de 9 h à 9 h 30 le mardi 18 juillet à l’église adventiste du septième jour de Princeton, 20018 County Road. 1950 N. à Princeton.

L’événement comprendra un petit déjeuner continental suivi d’un court temps de prière et de bénédiction pour les participants.

Le groupe distribuera également des friandises en guise de remerciement pour tout ce que font les enseignants et le personnel.

Ceux qui souhaitent assister à l’événement sont encouragés à envoyer un message à [email protected] pour s’assurer que suffisamment de nourriture et de friandises sont fournies.