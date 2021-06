Le ministère israélien de la Défense affirme avoir réussi à abattre des drones à l’aide d’un laser monté sur avion (VIDEO)

Lors des essais d’interception la semaine dernière, un système laser a été installé sur un avion civil Cessna, chargé de localiser et de détruire des drones à l’aide d’un système de détection et de suivi autonome, a indiqué le ministère.

Pour la première fois : le MOD d’Israël et @ElbitSystemsLtd et l’IAF ont terminé avec succès une série de tests d’interception utilisant un système laser aéroporté à haute puissance. Israël est parmi les premiers pays au monde à démontrer de telles capacités. 1/3 pic.twitter.com/F0Egg6HUI6 – Ministère de la Défense (@Israel_MOD) 21 juin 2021

« Nous avons intercepté avec succès plusieurs drones dans les airs, dans un rayon de plus d’un kilomètre », Brick. Le général Yaniv Rotem, chef de l’équipe de recherche et développement du ministère, a déclaré.

« C’est la première fois dans l’État d’Israël que nous réussissons à le faire », a-t-il ajouté, saluant le test comme un « réalisation technologique révolutionnaire » pour l’Etat juif. Rotem a déclaré aux journalistes que le ministère de la Défense prévoyait de « avoir un laser dans la région de Gaza ».

Des images publiées par le ministère ont montré que le système laser brûlait à travers plusieurs drones, les faisant exploser et tomber dans la mer. Les visages des opérateurs du système et des autres militaires présentés dans le clip étaient flous.

Le système est destiné à jouer initialement un rôle défensif, pour éliminer les roquettes tirées sur le territoire israélien, ainsi qu’un rôle offensif, sur toute la ligne.

L’un des principaux inconvénients tactiques des lasers au sol est qu’ils deviennent tout à fait inutiles par temps nuageux ou par mauvais temps, alors que la version aérienne est développée spécialement pour surmonter cette limitation car l’avion porteur peut s’élever au-dessus de la couverture nuageuse.

Un laser au sol devrait être mis en service par les Forces de défense israéliennes (FDI) dans le courant de 2024. Quant au système aérien, cela pourrait prendre au moins une décennie avant qu’il ne devienne opérationnel, a déclaré Rotem. Ses futurs tests se concentreront sur l’implantation du laser dans des zones plus grandes et sur l’augmentation de sa portée et de son efficacité, a-t-il ajouté.

