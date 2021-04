La centrale nucléaire iranienne souterraine a connu une panne de courant dimanche. Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé le présumé sabotage israélien «Un acte contre l’humanité», car les dommages causés à l’usine auraient pu provoquer un désastre.

«Il n’y a pas eu de contamination ni de blessés, mais cela pourrait provoquer une catastrophe. Cela pourrait être considéré comme un acte contre l’humanité », Saeed Khatibzadeh a déclaré lundi lors d’une conférence de presse.

Le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif aurait averti que l’Iran ne devrait pas tomber «Le piège d’Israël» et compromettre sa position de négociation à Vienne, où Téhéran et Washington tentent de trouver un moyen de sauver l’accord nucléaire de 2015.

Fonctionnaires israéliens « Ont clairement dit qu’ils ne permettront pas de progresser dans la levée des sanctions, et maintenant ils pensent qu’ils atteignent leur objectif », a déclaré le ministre, cité par les médias iraniens. «Mais les sionistes obtiendront leur réponse dans de nouveaux progrès nucléaires.»

Zarif faisait référence à des discussions indirectes entre les États-Unis et l’Iran sur la manière dont les deux nations peuvent revenir au plein respect de l’accord de l’ère Obama connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA). En vertu de celui-ci, l’Iran a accepté de restreindre son programme nucléaire en échange d’un allégement des sanctions économiques et des opportunités commerciales.

L’ancien président américain Donald Trump a suivi l’exemple du gouvernement israélien en marquant l’accord « La pire affaire jamais conclue, » et s’en est complètement retiré en mai 2018, imposant à la place des sanctions dévastatrices contre l’Iran. Un an plus tard, l’Iran a commencé à revenir progressivement sur sa part du marché pour faire pression sur les signataires européens, qui, selon Téhéran, n’ont pas tenu leur promesse de protéger l’Iran de l’attaque de Washington.

L’administration Biden a déclaré qu’elle souhaitait relancer le JCPOA, mais a refusé de simplement annuler les actions de Trump qui allaient à son encontre. Les pourparlers de Vienne, dont la médiation est assurée par des représentants de l’UE, visent à sortir de l’impasse entre les États-Unis et l’Iran. Les deux pays ont publiquement adopté des positions sans compromis quant à savoir qui devrait agir en premier et dans quelle mesure.

Alors qu’Israël n’a pas immédiatement commenté l’incident de Natanz, les médias en Israël et aux États-Unis ont rapporté que, selon des sources, le Mossad l’a provoqué par une cyberattaque. L’attaque présumée s’est produite un jour après que l’Iran a célébré la Journée nationale de la technologie nucléaire en lançant de nouvelles centrifugeuses d’enrichissement d’uranium et en faisant état des progrès accomplis dans le développement de nouveaux modèles plus avancés. Un plafond sur le volume et la pureté de l’uranium enrichi que l’Iran peut produire est un élément clé du JCPOA.

