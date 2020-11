Le ministère iranien de la Défense confirme l’assassinat du chef de la recherche qui aurait dirigé un programme nucléaire d’État

L’éminent scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh a été blessé lors d’une attaque à l’extérieur de la capitale Téhéran vendredi, puis est décédé à l’hôpital, a confirmé le ministère de la Défense du pays.

“Malheureusement, l’équipe médicale n’a pas réussi à le faire revivre, et il y a quelques minutes, ce directeur et scientifique a atteint le statut de martyre après des années d’efforts et de lutte”, dit la déclaration.

Mohsen Fakhrizadeh-Mahavadi a été attaqué lors d’un affrontement armé entre ses gardes du corps et des assaillants inconnus dans la ville d’Absard, dans la province de Téhéran, a rapporté Mehr News. L’attaque a impliqué au moins une explosion et une fusillade, a-t-il ajouté.

L’Organisation iranienne de l’énergie atomique a d’abord nié ces allégations, le porte-parole Behrouz Kamalvandi affirmant que tous les scientifiques nucléaires étaient “sûr.”

Fakhrizadeh et son garde du corps auraient été visés par un “suicide” attaquant à l’entrée de la ville d’Absard.

Le scientifique a été touché par des coups de feu, mais avant la fusillade, sa voiture a été arrêtée par une explosion sur le boulevard Mostafa Khomeini, selon l’agence de presse IFP. Plusieurs autres auraient également été tués dans l’incident, a-t-il ajouté, mais l’information n’a pas été officiellement confirmée.

Des images diffusées à la presse montraient l’épave explosée d’un véhicule et d’une deuxième voiture marquée par une balle, dans laquelle le scientifique voyageait.

«Ce vendredi après-midi, des éléments terroristes armés ont attaqué une voiture transportant Mohsen Fakhrizadeh, chef de l’Organisation de recherche et d’innovation du ministère de la Défense,» a déclaré l’armée iranienne.

Fakhrizadeh, professeur de physique à l’Université Imam Hussein, aurait également été à la tête du programme d’armes nucléaires de l’Iran.

Les gardiens de la révolution iraniens n’ont pas commenté spécifiquement l’attaque, mais ont promis dans une déclaration vendredi de venger la mort de scientifiques nucléaires.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’assassinat. Cependant, dans un tweet, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif a déclaré «Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien», et a accusé Israël de jouer un rôle dans le meurtre.

Des terroristes ont assassiné aujourd’hui un éminent scientifique iranien. Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs L’Iran appelle la communauté internationale – et en particulier l’UE – à mettre fin à leur honteux double standard et à condamner cet acte de terreur d’État. – Javad Zarif (@JZarif) 27 novembre 2020

En 2018, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que le scientifique iranien était à la tête du prétendu projet de développement d’armes nucléaires de son État, le programme “ Amad ” (“ Hope ”).

Téhéran a insisté à plusieurs reprises que son programme nucléaire n’avait que des objectifs pacifiques. L’Agence internationale de l’énergie atomique, dont les inspecteurs surveillent les sites nucléaires iraniens, a également déclaré que le programme «Amad» avait pris fin au début des années 2000.

Le bureau de Netanyahu n’a pas commenté l’attaque contre le scientifique iranien, au moment de la rédaction de cet article.

