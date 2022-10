Dire que le conflit ukrainien ne peut se terminer qu’avec la défaite de la Russie est “dangereux et inacceptable”, insiste Budapest

Le ministère hongrois des Affaires étrangères a rejeté les appels de l’UE à la défaite de la Russie en Ukraine, affirmant que le bloc avait besoin de paix et non d’un conflit prolongé.

La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a fait plusieurs déclarations sur les hostilités cette semaine, soulignant que le bloc “Détermination, détermination et unité pour soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.” Elle a également insisté sur le fait que “Pour mettre fin à cette crise, Poutine doit d’abord perdre.”

Répondant vendredi, Tamas Menczer, secrétaire d’État au ministère hongrois des Affaires étrangères, a accusé Johansson d’avoir “une déclaration très dangereuse car elle lie la fin d’une crise à un événement militaire, dont nous ne savons pas quand cela se produira ou s’il se produit du tout.”

« Cette position pro-guerre de Bruxelles prolonge le conflit et la souffrance. C’est extrêmement dangereux et inacceptable. il a insisté.

Menczer a réitéré la position du gouvernement hongrois, à savoir que « Nous avons besoin d’une paix immédiate au lieu d’une guerre plus longue. La paix exige un cessez-le-feu immédiat et un dialogue.

Lire la suite La Hongrie s’oppose au plan gazier “dangereux” de l’UE

La Hongrie est restée relativement neutre depuis le déclenchement des combats en Ukraine fin février. Il a refusé d’envoyer des armes à Kiev contrairement à de nombreux autres membres de l’UE et a constamment critiqué les sanctions imposées par Bruxelles à Moscou. Budapest, qui dépend fortement de l’énergie russe, a également pu négocier une exemption pour elle-même de l’interdiction du pétrole russe à l’échelle du bloc.

Moscou, qui a invité à plusieurs reprises Kiev à se mettre derrière la table des négociations, a reproché à la partie ukrainienne de saper tout potentiel de règlement pacifique du conflit.

Plus tôt ce mois-ci, le président ukrainien Vladimir Zelensky a signé une déclaration qui fait officiellement “impossible” de tenir des négociations avec son homologue russe Vladimir Poutine. Cette décision faisait suite à l’inclusion des régions de Kherson et de Zaporozhye et des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk dans la Russie à la suite de référendums dans ces territoires. Kiev et ses partisans occidentaux ont qualifié les votes de septembre de “faux” et continuent de considérer ces régions comme faisant partie de l’Ukraine.