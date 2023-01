Le ministère français de la Défense devrait envoyer des véhicules blindés de combat en Ukraine

Le ministère français de la Défense a annoncé jeudi qu’il tiendrait bientôt des pourparlers avec son homologue ukrainien pour organiser la livraison de véhicules de combat blindés, ce qui, selon la présidence française, sera la première fois que ce type de chasseur de chars à roues de fabrication occidentale sera remis à l’armée ukrainienne. .

Les discussions porteront sur le calendrier de livraison et la formation des soldats ukrainiens sur l’équipement, a indiqué le ministère.

Désigné comme “chars légers” en français, l’AMX-10 RC embarque un canon de 105 millimètres et deux mitrailleuses. Il est principalement conçu pour les missions de reconnaissance et dispose d’un blindage suffisant pour se protéger contre les armes légères d’infanterie, selon le ministère français de la Défense. Ils ont des roues plutôt que des chenilles, ce qui leur permet d’être plus mobiles que les chars lourds.

Le Premier ministre ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est adressé à Twitter pour remercier la France des armes et pour “l’intensification du travail avec des partenaires dans la même direction”.

L’Ukraine cherche depuis des mois à s’approvisionner en chars plus lourds, dont les Abrams américains et les chars allemands Leopard 2.

La République tchèque et la Pologne ont fourni des chars T-72 de l’ère soviétique aux forces ukrainiennes.

La décision de la France a été annoncée après un appel d’une heure entre le président français Emmanuel Macron et Zelensky mercredi après-midi. L’Elysée a refusé de fournir des détails sur l’accord.

L’AMX-10 RC est en service dans l’armée française depuis 1981 et a subi des mises à niveau récentes. Le ministère français de la Défense a déclaré que le véhicule de combat était désormais progressivement remplacé par le nouvel équivalent nommé Jaguar.

Cette décision en est une autre dans le soutien militaire de la France à l’Ukraine, suite à la visite du ministre français de la Défense à Kyiv la semaine dernière.

Paris a fourni à l’Ukraine une partie substantielle de son arsenal de canons César, ainsi que des missiles antichars, des batteries de missiles de défense aérienne Crotale et des lance-roquettes. Elle entraîne également quelque 2 000 soldats ukrainiens sur le sol français.

Le président américain Joe Biden a déclaré que son administration envisageait d’envoyer en Ukraine des véhicules de combat Bradley, un véhicule de combat blindé moyen pouvant servir de transporteur de troupes.

Lors d’un échange avec des journalistes lors d’un voyage dans le Kentucky, on a demandé à Biden si la fourniture du véhicule de combat blindé à chenilles à l’Ukraine était sur la table. Il a répondu “oui”, sans faire d’autres commentaires.

Le gouvernement allemand fait face depuis des mois à des appels de Kyiv et de certains législateurs nationaux pour livrer des chars lourds Leopard 2 à l’Ukraine, mais a déclaré qu’il n’irait pas seul avec une telle décision et qu’aucun autre pays n’a fourni d’équipement occidental similaire.

La co-dirigeante du parti du chancelier Olaf Scholz, Saskia Esken, a déclaré jeudi à la télévision n-tv que Scholz et le gouvernement sont en contact régulier et étroit “avec nos partenaires, avec nos amis, bien sûr particulièrement avec les Américains” sur les livraisons d’armes.

La Grande-Bretagne affirme avoir fourni à l’Ukraine plus de 200 véhicules blindés pour le transport de troupes, mais pas encore de chars.