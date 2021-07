Le ministère des Sports sollicite l’aide de la MEA pour la vaccination de 7 athlètes basés à l’étranger

Sept sportifs indiens, dont le lanceur de javelot Neeraj Chopra, qui s’entraînent à l’étranger, attendent la vaccination contre le COVID-19 avant les Jeux olympiques de Tokyo de ce mois-ci. Ces athlètes sont dans des camps dans divers pays et leur vaccination n’a pas été possible en raison de réglementations différentes là-bas. Ils doivent se faire vacciner avant le début des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet. Le ministère des Sports a donc sollicité l’aide du ministère des Affaires étrangères pour achever la vaccination de sept athlètes et de 17 membres du personnel de soutien basés à l’étranger.

Les sportifs confrontés à des problèmes de vaccination comprennent le lanceur de javelot Neeraj Chopra, basé à Uppasala en Suède, les boxeurs Manish Kaushik, Satish Kumar, Pooja Rani et Simranjeet Kaur qui sont à Assise, en Italie, et les lutteurs Ravi Dahiya et Deepak Punia, qui sont en Russie.

En Suède, Covishield (AstraZeneca) n’est disponible que pour les personnes de plus de 65 ans. La politique de vaccination de l’Italie rend difficile pour les boxeurs indiens de recevoir leur deuxième injection de Covishield là-bas alors que la Russie n’a que le vaccin Spoutnik. Il est probable que les athlètes indiens et le personnel de soutien recevront leur deuxième dose dans les missions indiennes dans ces pays, a déclaré lundi le ministère des Sports dans un communiqué.

Les quatre boxeurs et 11 entraîneurs et membres du personnel de soutien, qui ont besoin du vaccin, devaient initialement retourner en Inde depuis leur base en Italie le 8 juillet. La Fédération indienne de boxe a écrit au gouvernement pour permettre aux boxeurs de continuer à s’entraîner en Italie jusqu’à leur départ. pour Tokyo. Il est donc devenu important pour l’assistance de la MEA de s’assurer que les 15 membres sont complètement vaccinés, a ajouté le ministère.

Bien que le comité d’organisation de Tokyo 2020 n’ait pas rendu obligatoire la vaccination des athlètes et des officiels, l’Inde a décidé de vacciner ses athlètes, entraîneurs et personnel de soutien en priorité pour assurer leur sécurité.

En outre, d’autres athlètes devraient bientôt recevoir leurs deuxièmes doses respectives. Les tireurs Rahi Sarnobat, Saurabh Chaudhary et Deepak Kumar seront vaccinés à Zagreb, en Croatie.

La joueuse de tennis Ankita Raina recevra sa deuxième dose au Haut-commissariat de l’Inde à Londres tandis que la judoka Shushila Devi terminera sa vaccination ici, a informé le ministère.

