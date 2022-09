Le ministère des Sports a signé mercredi un protocole d’accord (MoU) avec le plus grand conglomérat énergétique du pays NTPC et Rural Electrification Corporation, les deux PSU promettant Rs 215 crore au National Sports Development Fund (NSDF).

Alors que NTPC fournira Rs 115 crore pour le développement du tir à l’arc, REC donnera Rs 100 crore pour le hockey féminin et la boxe.

La signature des protocoles d’accord a été suivie par le ministre des Sports Anurag Thakur, le ministre de l’Énergie et des énergies nouvelles et renouvelables RK Singh, le NTPC CMD Gurdeep Singh et le REC CMD Vivek Kumar, entre autres.

NTPC soutient les archers depuis 2018 en partenariat avec le ministère des Sports, Sports Authority of India (SAI) et Archery Association of India (AAI) dans le but de fournir des installations de classe mondiale avec une exposition internationale aux joueurs talentueux.

Dans le cadre de son initiative RSE, NTPC a engagé Rs 115 crore en cinq ans pour le développement du tir à l’arc. Sur le total de 115 crores de roupies, 15 crores de roupies seront engagés en tant que dépense unique pour la préparation des cibles sur le terrain, la mise en place de centres de formation et d’équipements comme l’arc et la flèche.

Le crore Rs 100 restant sera utilisé comme dépense récurrente dans cinq ans (20 crore Rs par an) pour le développement du tir à l’arc au niveau local, la formation de talents identifiés, la formation de talents d’élite, le développement d’entraîneurs performants, l’achat de Équipement FOP, laboratoire de développement sportif et scientifique compatible pour le tir à l’arc, bourses d’études/prix en argent pour les plus performants, formation avancée/exposition compétitive/formation à l’étranger et exposition aux archers sub-juniors et juniors.

https://www.youtube.com/watch?v=QIv28AbVx40″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

S’exprimant à l’occasion, Thakur a déclaré que le soutien financier était l’épine dorsale de la promotion du sport dans le pays et a exhorté davantage d’entreprises et de PSU à présenter des gestes aussi nobles dans les efforts du gouvernement pour faire de l’Inde une nation sportive.

“Tout comme n’importe quel athlète a besoin de pouvoir , le pouvoir de l’argent est nécessaire pour promouvoir le sport. Cette initiative du NTPC et du REC donnera le pouvoir aux athlètes de remporter des médailles pour le pays », a déclaré Thakur.

« J’exhorte les autres entreprises, les UAP et les particuliers à se manifester et à promouvoir le sport. »

RK Singh a ajouté : “Je suis heureux d’avoir contribué à la promotion du sport.”

