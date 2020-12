Le ministère des Sports a sanctionné un camp d’entraînement de 40 jours pour la lutteuse Vinesh Phogat avec son entraîneur personnel Woller Akos, sa partenaire d’entraînement Priyanka Phogat et sa physiothérapeute Poornima Raman Ngomdir qui aura lieu en Hongrie et en Pologne.

Le camp aura lieu du 28 décembre au 24 janvier au Vasas Sports Club à Budapest, en Hongrie et du 24 janvier au 5 février au centre d’entraînement olympique de Szczryk en Pologne, a indiqué l’Autorité sportive indienne (SAI) dans un communiqué.

Le camp d’entraînement a été planifié par l’entraîneur personnel de Vinesh, Woller Akos, ce camp lui donnant l’opportunité de s’entraîner avec de nombreux lutteurs européens dans sa catégorie de poids et d’améliorer ses aspects techniques et tactiques.

« En tant que lutteur, j’ai besoin de connaître mon niveau et m’entraîner avec de bons lutteurs sera très utile pour évaluer où je me situe », a déclaré Vinesh.

Le camp sera organisé à un coût total approximatif de Rs. 15,51 lakhs et comprend les billets d’avion, le transport local, les frais de pension et d’hébergement et les indemnités de poche.

La joueuse de 26 ans, qui fait partie du programme du podium olympique cible (TOPS), s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés en juillet-août 2021 dans l’épreuve féminine de 53 kg après avoir remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde 2019.

Elle faisait partie du camp national pour les lutteuses féminines qui a débuté à SAI Lucknow à partir d’octobre 2020. Sa dernière apparition en compétition avant le coronavirus lockdown était le championnat senior asiatique en février tenu à New Delhi où elle a remporté une médaille de bronze.