Le ministère des Sports organise la première réunion de la cellule olympique de la mission à l’extérieur de Delhi pour discuter des principaux points de l’ordre du jour

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) a tenu la première réunion de la cellule olympique de la mission (MOC) à l’extérieur de Delhi et en marge de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH en cours, ici.

La réunion bimensuelle, au cours de laquelle les membres du MOC se réunissent pour discuter des points clés de l’ordre du jour du programme olympique de l’Inde et des propositions pour les athlètes du programme de podium olympique cible (TOPS), s’est tenue ici les 19 et 20 janvier et les membres ont également pu voir le hockey masculin indien L’équipe joue son dernier match de phase de groupes contre l’équipe du Pays de Galles.

Parlant de l’expérience de regarder les joueurs de première main, l’ancien sauteur en longueur indien Anju Bobby George a déclaré: «Avec cette opportunité (de voir le match de la Coupe du monde), nous avons eu une bonne chance de les voir jouer lors d’une compétition et de pouvoir les juger correctement. et peut en tenir compte lors de la prochaine réunion et mieux les évaluer pour combler le vide. Donc pour nous, c’était une belle opportunité et j’aimerais voir beaucoup plus de matchs, pas seulement au hockey mais aussi dans d’autres sports dès que nous en aurons l’occasion. »

Les équipes indiennes de hockey masculin et féminin sont les seules équipes financées dans le cadre du programme TOPS de MYAS et reçoivent une dépense annuelle de Rs. 24 crore dans le cadre du programme du calendrier annuel des entraînements et des compétitions (ACTC) de la Sports Authority of India (SAI).

Parlant de l’importance de TOPS pour les joueurs, en particulier l’équipe de hockey, l’ancien capitaine de hockey indien Viren Rasquinha a déclaré: «Le MOC et le TOPS apportent tant de soutien à tous les athlètes indiens et aux équipes de hockey au cours des dernières années et nous voyons que dans leurs performances, particulièrement celle de l’équipe masculine de hockey, d’abord en remportant une médaille olympique après 41 ans et maintenant en allant à la Coupe du monde grâce à la médaille olympique. nous devons donc continuer à les soutenir.”

Les membres du MOC de toute l’Inde se rendent à Delhi chaque mois pour discuter de l’agenda lié au TOPS. Au plus fort de l’épidémie de Covid-19, les réunions ont été déplacées vers une plateforme virtuelle afin que les athlètes ne souffrent pas des retards.

Après le confinement, les réunions ont adopté une approche hybride où une réunion du mois se tient virtuellement, tandis que la seconde se tient sous forme de réunion physique.

