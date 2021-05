Le ministère des Sports invite les candidatures pour les prix nationaux du sport

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) a invité des candidatures et des candidatures d’athlètes, d’entraîneurs et d’universités éligibles pour les Prix nationaux annuels du sport pour 2021.

Les nominations pour les prix seront acceptées en ligne.

En raison de la pandémie de l’année dernière, le ministère des Sports avait autorisé des candidats individuels à se présenter eux-mêmes et cette année également, le ministère suivra la même procédure en raison de la deuxième vague de Covid-19 en Inde.

Les fédérations nationales de sport (NSF) proposeront également des athlètes pour les plus grands honneurs.

En 2020, le jury de sélection nommé par le ministère des Sports a récompensé 74 athlètes.

Il y en a eu cinq sans précédent pour le Rajiv Gandhi Khel Ratna tandis que 27 ont reçu le prix Arjuna.

Le ministère des Sports avait également augmenté les prix en argent pour les récompenses l’année dernière. Les récipiendaires du Khel Ratna ont reçu Rs 25 lakh. En 2019, ils ont reçu 7,5 lakh de Rs.

Les lauréats d’Arjuna ont reçu Rs 15 lakh chacun, soit 10 lakh de plus que l’année précédente.

Le prix en espèces pour le Dronacharya Award (à vie) a été augmenté à Rs 15 lakh. Auparavant, c’était Rs 5 lakh. Les lauréats réguliers de Dronacharya ont reçu Rs 10 lakh au lieu de Rs 5 lakh.

Les candidats éligibles peuvent obtenir plus d’informations sur le site Web du ministère des Sports.

