Le ministère des Sports financera la préparation du championnat du monde du lutteur Ravi Dahiya en Russie

Le ministère des Sports financera le voyage et l’entraînement du médaillé d’argent olympique dans la catégorie 57 kg Ravi Dahiya à Vladikavkaz, en Russie, avant les championnats du monde de lutte à Belgrade, en Serbie, le mois prochain.

Autorisée dans le cadre du Target Olympic Podium Scheme (TOPS), Dahiya se rendra à Vladikavkaz mercredi soir. Le joueur de 24 ans sera accompagné de son entraîneur Arun Kumar, de son partenaire d’entraînement Sahil et du physiothérapeute Munish Kumar. Les frais de voyage, de visa, d’embarquement et d’hébergement de tous les quatre seront couverts par TOPS.

Le camp devrait durer 29 jours et Ravi devrait se rendre à Belgrade, en Serbie, pour les championnats du monde.

Avant les Jeux du Commonwealth plus tôt cette année, Dahiya, médaillée de bronze aux Championnats du monde 2019, a été sanctionnée pour un camp d’entraînement spécial en Bulgarie en plus d’une exposition compétitive en Bulgarie, en Turquie et en Mongolie.

