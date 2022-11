Le ministère des Sports finance le camp d’entraînement bulgare de haute altitude du lutteur Vinesh Phogat

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) a approuvé la proposition du lutteur Vinesh Phogat de s’entraîner à Belmeken, en Bulgarie, une zone d’entraînement à haute altitude située à environ 2600 m au-dessus du niveau de la mer.

Vinesh, qui est accompagnée de son physio Ashwini Patil, s’entraîne avec l’ancien médaillé d’argent olympique Serafim Barzakov au camp qui va durer 19 jours (7-26 novembre 2022).

Le camp international devrait également avoir d’autres lutteurs de haut niveau tels que Bilyana Dudova (médaillée d’or aux Championnats du monde 2021) et Evelina Nikolova (médaillée de bronze olympique 2020) parmi de nombreux autres lutteurs de premier plan.

Le financement pour cela est fourni dans le cadre du programme de podium olympique cible (TOPS) de la Sports Authority of India (SAI). Cela couvrirait, entre autres, le vol, l’hébergement, les déplacements locaux et les frais de restauration de Vinesh et de son physiothérapeute. TOPS lui versera également une indemnité de 50 $ par jour pour toute autre dépense qu’elle pourrait encourir.

Pendant ce temps, TOPS devrait également aider financièrement le médaillé de bronze olympique de Tokyo Bajrang Punia à participer au championnat international de lutte Bill Farrell, qui se tiendra à New York, aux États-Unis, du 18 au 19 novembre 2022.

La compétition donnerait à Bajrang une chance de rivaliser avec certains des lutteurs éminents et à venir aux États-Unis, qui étaient l’une des meilleures nations de lutte dans les épreuves de style libre masculin lors des Championnats du monde de lutte 2022 récemment conclus.

