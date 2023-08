Le ministère des Sports envoie des lutteurs gréco-romains de Hangzhou en Roumanie pour un camp d’entraînement spécial et une compétition

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a envoyé les six lutteurs gréco-romains aux Jeux asiatiques ainsi que trois membres du personnel de soutien en Roumanie pour un camp d’entraînement et de compétition spécial de 15 jours avant le méga événement à Hangzhou, en Chine, en septembre-octobre. .

Les six lutteurs gréco-romains sélectionnés pour ce camp en Roumanie sont Gyanendar (60 kg), Neeraj (67 kg), Vikas (77 kg), Sunil Kumar (87 kg), Narinder Cheema (97 kg) et Naveen (130 kg).

Les six lutteurs destinés aux Jeux asiatiques sont partis pour la Roumanie et la proposition a été approuvée dans le cadre du programme d' »assistance au NSF » du ministère, a-t-il été informé vendredi.

Lors de la visite, l’équipe participera également à l’événement Ion Cornianu et Ladislau Simon du 18 au 20 août.

La tournée internationale durera une période de 15 jours avec un financement complet pour couvrir les frais de formation de l’équipe, plus les frais d’embarquement / d’hébergement, les billets d’avion, les frais de visa et l’indemnité de déboursement (OPA) entre autres dépenses, a informé le ministère.

