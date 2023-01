Le ministère des Sports demande à la fédération de lutte d’arrêter toutes les activités en cours

Le ministère des Sports a suspendu samedi le secrétaire adjoint de la Wrestling Federation of India (WFI), Vinod Tomar, suite aux allégations de harcèlement sexuel et de corruption des grapplers contre le chef de l’organisme sportif, Brij Bhushan Sharan Singh. Il a décidé de suspendre Tomar, “avec effet immédiat, pour assurer le bon fonctionnement de WFI”. Le ministère a déclaré qu’il avait également ordonné au WFI de suspendre “toutes les activités en cours avec effet immédiat”, y compris le tournoi de classement à Gonda, UP, le fief de Sharan.

Cela survient un jour après que le ministre des Sports Anurag Thakur a annoncé la formation d’un comité de surveillance pour enquêter sur les accusations portées par certains des meilleurs lutteurs du pays, dont Vinesh Phogat, Bajrang Punia, Sakshi Malik et Ravi Dahiya, contre Sharan et son corps.

Concernant Tomar, le ministère a déclaré dans une lettre, qui est en possession du PTI, que sa présence sera “préjudiciable au développement de cette discipline hautement prioritaire”.

“Le ministère a pris note des rapports sur le fonctionnement de la WFI, y compris le rôle de Shri Vinod Tomar et, a des raisons de croire que sa présence continue sera préjudiciable au développement de cette discipline hautement prioritaire”, a déclaré le ministère. dit dans la lettre.

Les lutteurs lésés avaient allégué que Tomar avait reçu des pots-de-vin d’athlètes et était impliqué dans la corruption financière, l’aidant à construire une propriété d’une valeur de plusieurs millions.

Selon des sources, le ministère annoncera dimanche les noms des membres de son comité de surveillance.

Dans un communiqué de presse, le ministère a déclaré qu’il “a communiqué samedi à la Fédération indienne de lutte que compte tenu de la décision du gouvernement de nommer un comité de surveillance pour enquêter sur les diverses allégations soulevées par les athlètes contre la Fédération, WFI suspendra toutes les activités en cours. avec effet immédiat, à moins que le comité de surveillance ne soit officiellement nommé et ne reprenne le fonctionnement quotidien de WFI ».

Il a ajouté: “Compte tenu de la décision de suspendre immédiatement toutes les activités, le ministère des Sports a demandé à WFI d’annuler également le tournoi de classement en cours à Gonda, UP.” À cet égard, le ministère a également demandé au WFI de rembourser les frais d’inscription facturés aux participants pour l’événement en cours.

Le comité de surveillance du ministère aura le pouvoir de prendre toutes les décisions sur les questions concernant la lutte indienne tout en supervisant les affaires quotidiennes de la fédération.

Plus tôt dans la journée, la WFI avait rejeté toutes les allégations, y compris celle de harcèlement sexuel contre son président, et affirmé que la protestation des lutteurs était motivée par un “agenda caché pour déloger la direction actuelle”.

La WFI a nié toutes les accusations dans sa réponse à l’avis du gouvernement et a affirmé qu ‘”il n’y a pas de place pour l’arbitraire et la mauvaise gestion” dans la fédération.

Le ministère avait demandé une explication à WFI après que les meilleurs lutteurs du pays se soient assis sur un dharna et alléguaient que le chef de la fédération harcelait sexuellement des lutteuses et agissait comme un “dictateur”.

Avant que les lutteurs n’acceptent de mettre fin à leur manifestation, l’Association olympique indienne avait formé vendredi son propre comité de sept membres, dirigé par MC Mary Kom, pour enquêter sur les accusations portées contre Sharan.

Le panel de l’IOA a été constitué alors même que le sit-in de protestation des lutteurs entrait dans le troisième jour.

Outre la boxeuse légendaire Mary Kom et le lutteur Yogeshwar Dutt, le panel comprend l’archer Dola Banerjee et le président de la Fédération indienne d’haltérophilie (IWLF) et trésorier de l’IOA Sahdev Yadav.

Le comité de l’IOA compte également deux défenseurs – Talish Ray et Shlok Chandra – en plus de l’ancien navetteur et co-secrétaire de l’IOA, Alaknanda Ashok, qui en est la vice-présidente.

La décision a été prise lors de la réunion d’urgence du Conseil exécutif de l’AIO, à laquelle ont assisté des personnalités comme le tireur champion olympique Abhinav Bindra, le médaillé de bronze olympique Yogeshwar, ainsi que le président de l’AIO PT Usha et le co-secrétaire Kalyan Chaubey.