Le ministère des Sports augmente de 66 % le plafond de la supervision de l’embarquement et de l’hébergement des athlètes et des officiels

En prévision des Jeux asiatiques en Chine en septembre et des Jeux olympiques de Paris l’année prochaine, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS) a révisé de 66 % le montant plafond supérieur de l’hébergement et de la pension pour les athlètes indiens et les officiels d’équipe.

Cela concerne les athlètes et les officiels participant uniquement aux compétitions internationales, dans le cadre du programme d’aide du ministère aux fédérations sportives nationales (NSF), a informé le ministère dans un communiqué vendredi.

En vertu de la norme récemment révisée, les athlètes et le personnel d’encadrement voyageant pour des compétitions approuvées à l’étranger (expositions à l’étranger) auront désormais droit à 250 USD par jour, soit une augmentation de 66 % par rapport à une norme antérieure de 150 USD par jour.

La révision a été faite en tenant compte des demandes des FSN, dans lesquelles elles ont mentionné que les tarifs de pension et d’hébergement fixés par le comité d’organisation local (COL) des compétitions sont supérieurs au plafond existant de 150 USD par jour. Ces normes de pension et d’hébergement ont été fixées en novembre 2015 et cela fait huit ans que la révision de celles-ci a eu lieu.

Avec l’augmentation du plafond de pension et d’hébergement, les FSN seront en mesure d’organiser des hébergements raisonnablement meilleurs pour les athlètes lors de compétitions et de représentations du pays lors de compétitions internationales.

De plus, conformément aux tendances récentes, les comités d’organisation locaux (COL) des compétitions internationales offrent un forfait d’accueil complet aux équipes participantes plutôt que de se contenter de l’hébergement et de la pension comme c’était le cas auparavant, selon le communiqué.

Le forfait comprend l’embarquement, l’hébergement, le transport local et, à certaines occasions, les frais d’entrée. Le coût total du forfait est bien supérieur à 150 USD par jour et par personne. Ces considérations ont nécessité la révision des normes de pension et d’hébergement fixées en 2015.

