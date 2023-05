Le ministère des Sports approuve les propositions des tireurs Ganemat Sekhon et Gurjoat Singh de s’entraîner en Italie

La cellule olympique de la mission (MOC) du ministère des Sports a approuvé la proposition des tireurs du programme de podium olympique cible (TOPS) Ganemat Sekhon et Gurjoat Singhs de s’entraîner en Italie sous la direction des entraîneurs étrangers Piero Genga et Ennio Falco respectivement.

Ganemat, qui a récemment remporté l’or dans l’épreuve par équipes mixtes de la Coupe du monde ISSF au Caire, en Égypte, est actuellement classée numéro un indienne dans l’épreuve féminine de skeet, passera 11 jours à s’entraîner à Bari sous la direction de l’entraîneur italien Genga.

D’autre part, Gurjoat se rendra à Capoue pour s’entraîner à TAV Falco pendant 10 jours, a indiqué un communiqué de presse.

Ils se préparent tous les deux pour le prochain championnat du monde ISSF et les Jeux asiatiques qui devraient avoir lieu plus tard cette année.

L’aide financière couvrira les frais d’entraînement de Ganemat et Gurjoat, les frais de tir, les frais de munitions, les frais de voyage et d’hébergement, les frais de transport local et l’OPA, entre autres dépenses.

