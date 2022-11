Le ministère des Sports approuve des camps d’entraînement à l’étranger pour Neeraj Chopra et trois autres

La Mission Olympic Cell (MOC) lors de sa 86e réunion le 18 novembre a approuvé la proposition du médaillé d’or olympique Neeraj Chopra de s’entraîner à l’Université de Loughborough au Royaume-Uni.

Neeraj, avec l’entraîneur Dr. Klaus Bartonietz et le physiothérapeute Ishaan Marwaha s’entraîneraient à Loughborough pendant 63 jours et devraient partir pour le Royaume-Uni plus tard cette semaine.

Outre Neeraj, le MOC a également approuvé les propositions du navetteur Kidambi Srikanth, qui, avec son entraîneur et physiothérapeute, s’entraînera au Prisma Sports Club, Jakarta, Indonésie pendant 29 jours, le lutteur Deepak Punia, qui, avec son physiothérapeute, s’entraînerait en Michigan, États-Unis pendant 34 jours, et la lanceuse de javelot et médaillée des Jeux du Commonwealth Annu Rani, qui, avec son physiothérapeute, s’entraînerait à Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Offenburg, en Allemagne, sous la direction de l’entraîneur Werner Daniels qui avait également entraîné Neeraj Chopra.

Le financement de ceux-ci serait fourni dans le cadre du programme de podium olympique cible (TOPS) de la Sports Authority of India (SAI) et couvrirait le vol, l’hébergement, les déplacements locaux et les frais de nourriture du joueur et de son personnel de soutien, entre autres dépenses.

TOPS fournira également à chaque athlète une indemnité de 50 $ par jour pour toute autre dépense qu’ils pourraient encourir pendant leur séjour.

Le coût total approximatif de la formation de tous les athlètes mentionnés ci-dessus serait d’environ Rs 94 lakh, qui serait compensé par le Fonds national de développement du sport (NSDF) du ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS).

