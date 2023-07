Le ministère des Sports accorde une reconnaissance à l’Association indienne de handball

Le ministère des Sports a déclaré mardi qu’il avait décidé de reconnaître la Handball Association of India (HAI) comme l’organisme officiel chargé de diriger le jeu dans le pays.

Le développement intervient après que Digvijay Chautala a été élu président de HAI et Jagan Mohan Rao en tant que secrétaire général, mettant fin à une impasse de longue date sur la gestion du sport suite à l’intervention de l’Association olympique indienne.

Récemment, l’IOA a également reconnu HAI après avoir accepté de fusionner avec la Fédération indienne de handball (HFI). La résolution à l’amiable prend de l’importance alors que l’Inde se prépare pour les prochains Jeux asiatiques de Hangzhou.

Dans une lettre adressée au président et au secrétaire général de HAI, le ministère a déclaré: « Afin d’avoir une NSF pleinement fonctionnelle pour gérer les affaires du sport du handball, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de reconnaître Handball Association of India comme NSF pour la promotion et la réglementation du handball dans le pays avec effet immédiat. «

« En décidant de HAI comme NSF pour le handball, le ministère a tenu compte du fait que la HAI est dûment affiliée à l’instance dirigeante internationale du sport du handball, à savoir la Fédération internationale de handball, la Fédération asiatique de handball et également l’Association olympique indienne », indique la lettre.

Les deux organismes – HFI et HAI – avaient prétendu être la fédération nationale légitime de handball au cours des dernières années. Le handball a été retiré des Jeux nationaux du Gujarat l’année dernière en raison de la confusion quant à l’organisme qui dirigerait le spectacle.

Le ministère a noté dans la lettre: «De plus, l’élection de la HAI s’est tenue sous la supervision de Retd. Le juge de district Deepak Kumar Srivastava… »

Après avoir été élus aux deux postes les plus élevés, Chautala et Rao ont juré de travailler à l’unisson pour l’amélioration du handball en Inde.

