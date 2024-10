Le ministère des Finances de l’État accuse le pouvoir judiciaire d’affaiblir le pouvoir du Parlement avec la politique des congés payés

9 octobre — Le ministère des Finances et de l’Administration du Nouveau-Mexique affirme dans un dossier déposé cette semaine devant la Cour suprême que le pouvoir judiciaire de l’État empiète sur « le pouvoir exclusif du corps législatif sur les dépenses des fonds publics » avec une nouvelle politique de congés payés qui a conduit à de lourdes indemnités pour retraités et autres.

Cette politique viole « la séparation constitutionnelle des pouvoirs », affirme l’agence.

Cette plainte fait suite à une plainte déposée le mois dernier par le Bureau administratif des tribunaux de l’État, accusant le ministère des Finances d’« ingérence inconstitutionnelle dans l’autorité du pouvoir judiciaire » lorsqu’il a cessé de traiter des paiements importants plus tôt cette année. En juin, le procureur général Raúl Torrez avait jugé la politique des tribunaux en matière de congés payés illégale en vertu de la loi de l’État, ce qui avait entraîné l’arrêt des paiements.

Les pouvoirs judiciaire et exécutif restent en désaccord sur la légalité de cette politique.

Le Bureau administratif des tribunaux a défendu cette politique, indiquant qu’elle vise à aider les tribunaux à renforcer le recrutement et la rétention. Mis en œuvre en mai 2023, il combine les congés annuels et les congés de maladie en une seule catégorie pour ses 2 000 travailleurs et augmente les rachats jusqu’au taux de rémunération complet d’un employé plutôt que les 50 % autorisés par la loi de l’État.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, le secrétaire aux Finances et à l’Administration, Wayne Propst, a affirmé que le procès de 67 pages déposé le mois dernier par le Bureau administratif des tribunaux pourrait créer un précédent « dangereux » susceptible de « porter atteinte à l’État de droit ».

« L’AOC affirme qu’il n’y a pas de place pour la surveillance de la législature des tribunaux, mais le fait est que les Néo-Mexicains y ont droit », a déclaré Propst dans le communiqué. « Nous travaillons pour le public et toutes les branches du gouvernement doivent respecter la loi et les freins et contrepoids de notre Constitution. C’est pour cela que nous nous battons avec notre réponse. C’est bien plus qu’un différend sur les congés payés. »

En août, le porte-parole du ministère des Finances, Henry Valdez, a déclaré que le nouveau plan du pouvoir judiciaire rémunère les employés à un taux 2,47 fois supérieur à celui autorisé par la loi de l’État. Avant que l’agence n’arrête les versements, ceux-ci avaient été versés à 323 employés.

Le pouvoir judiciaire prétend qu’il s’agit d’un « pouvoir indépendant du gouvernement » et le ministère des Finances outrepasse son autorité en s’immisçant dans la politique des congés payés.

« Le DFAE a choisi d’intervenir dans la politique du personnel du pouvoir judiciaire, neutre en termes de budget. Nous avons tenté de travailler avec le DFAE pour résoudre ce problème à l’amiable, mais malheureusement, ces tentatives ont échoué », a déclaré mercredi Karl Reifsteck, directeur du bureau administratif des tribunaux.

« Cela ne laissait d’autre choix que d’intenter une action en justice pour préserver l’autorité du pouvoir judiciaire en tant que branche égale du gouvernement de l’État », a poursuivi Reifsteck.

À l’opposé, le ministère des Finances affirme que le pouvoir judiciaire est une « branche indépendante du gouvernement » mais « pas un gouvernement indépendant ».

Le procès du pouvoir judiciaire est une tentative audacieuse de « consolider le pouvoir » et « d’éviter le contrôle législatif des fonds publics », a déclaré le ministère des Finances dans son dossier judiciaire.

Alors que la poursuite judiciaire « présente cette affaire comme une violation de la séparation des pouvoirs qui empiète sur les pouvoirs du pouvoir judiciaire, la situation est exactement le contraire : faire droit à la requête nierait au Parlement son pouvoir exclusif de décider comment, quand et pour quoi ».[…]les fonds publics devraient être utilisés », affirme le ministère des Finances dans sa réponse, citant une affaire judiciaire datant de 1995.

Le Bureau administratif des tribunaux a fait valoir dans un communiqué qu’il n’avait « demandé ni reçu aucun financement supplémentaire pour mettre en œuvre la politique de prise de force » et que « la politique est moins coûteuse qu’une ancienne structure de congés payés ».

Mais le ministère des Finances adopte un point de vue différent.

« En seulement huit mois, lorsque le DFA a autorisé les paiements des PTO, en attendant l’avis du DOJ sur sa légalité, les employés d’AOC ont reçu près d’un million de dollars en primes annuelles et en « parachutes dorés » supérieurs à ce que la loi actuelle leur autorise à recevoir. » a déclaré l’agence dans son communiqué de presse de mercredi.

« Le PTO coûte au contribuable environ 180 % de plus pour rémunérer les employés judiciaires que les autres employés de l’État », a ajouté l’agence.