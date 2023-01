Le ministère des douches mobiles reçoit un gros coup de pouce pour poursuivre son travail dans la vallée du Fraser

Une fois par semaine, une caravane blanche équipée de deux cabines de douche arrive au centre MCC d’Abbotsford sur l’avenue Gladys.

Les personnes avec peu de ressources, souvent sans logement et utilisant les services d’hébergement, peuvent se nettoyer de la tête aux pieds en toute intimité. Les deux zones de douche sont séparées et chacune est équipée de tout le confort habituel de la maison. Chaque personne qui utilise le service reçoit également une nouvelle paire de chaussettes.

Ils retrouvent également leur dignité, ne serait-ce que pour un instant, a noté le maire d’Abbotsford, Ross Siemens. Il a remercié le Refresh Mobile Shower Ministry d’Abbotsford lors d’un récent rassemblement pour célébrer un don important à leur cause.

« Je suis impressionné et encouragé par la façon dont vous vous êtes penché et avez vu un besoin », a-t-il déclaré à un petit groupe de bénévoles, ajoutant qu’ils établissent des liens importants dans la communauté. C’est un exemple qu’il espère que d’autres membres de la communauté suivront.

“Vous êtes des points de contact avec des personnes de notre communauté qui sont précieuses, mais qui ne se sentent pas utiles”, a-t-il déclaré. “Vous rétablissez la dignité.”

Siemens a déclaré que leur travail va plus loin qu’ils ne le voient, car la ville est en mesure de présenter les partenariats aux membres du gouvernement en visite tout en demandant un financement. Par exemple, récemment, le nouveau ministre du Logement, Murray Rankin, a pu faire le tour d’Abbotsford et a été impressionné de voir des partenariats en ville qui tirent le meilleur parti des fonds disponibles.

Le ministère est un organisme de bienfaisance enregistré à but non lucratif avec une vision chrétienne et a fourni plus de 2 600 douches depuis le début de son travail en 2019. Ils fournissent désormais également des douches à Maple Ridge, ce qui maintient le petit groupe de bénévoles toujours aussi occupé.

La semaine dernière, ils ont reçu un don de 10 000 $ d’une fondation d’Abbotsford pour poursuivre leur travail. L’interprète Blake Elliott a présenté le chèque de sa “fondation monsieur Blake” à Refresh Mobile Ministry le 19 janvier.

Elliott a grandi à Abbotsford et à Chilliwack et a connu un certain succès au cours de la dernière décennie en tant que musicien. Il a été en mesure de donner plus de 500 000 $ à ce jour, à travers divers organismes de bienfaisance.

Il était ravi de pouvoir faire un don au ministère, a-t-il dit, et à la fin de la cérémonie, il a brandi une paire de chaussettes. C’était une paire que sa défunte mère lui avait donnée il y a des années, et qu’il gardait comme souvenir.

“Elle m’achetait toujours des chaussettes”, a-t-il déclaré, ajoutant que la paire aurait été achetée à Goslings, au centre-ville d’Abbotsford, il y a de nombreuses années.

“Je me suis dit : ‘Je vais faire don de ces chères petites âmes'”, a-t-il déclaré.

Pour en savoir plus, visitez le site refreshmobileshowerministry.ca.

@CHWKcommunauté

jessica.peters@abbynews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

abbotsfordCarité et donsItinérance

Refresh Mobile Shower Ministry opère à partir d’Abbotsford et fournit des douches aux personnes sans logement en partenariat avec d’autres fournisseurs de services. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)

L’interprète Blake Elliott a présenté un chèque de 10 000 $ de la “fondation monsieur Blake” à Refresh Mobile Shower Ministry à Abbotsford le 19 janvier. (Ben Lypka/Abbotsford News)