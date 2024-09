Le ministère des Anciens Combattants retarde le changement de règle sur la façon dont il paie les services d’ambulance aérienne des anciens combattants

Les dirigeants du ministère des Anciens Combattants ont convenu de reporter les changements de règles sur les remboursements des ambulances spécialisées jusqu’en 2029, une victoire pour les défenseurs qui ont averti que les nouvelles politiques pourraient avoir de graves répercussions sur les services d’urgence pour les anciens combattants vivant dans les zones rurales.

Avant l’annonce de vendredi, les nouvelles règles devaient entrer en vigueur en février prochain. Les responsables de l’industrie et les planificateurs du ministère ont se sont battus pendant des années sur le changementce qui réduirait dans de nombreux cas le montant que le VA paie aux entreprises d’ambulance aérienne après que ces entreprises ont transporté les patients.

Dans une déclaration commune, Le président de la commission sénatoriale des anciens combattants, le sénateur Jon TesterLe sénateur démocrate du Montana et le sénateur républicain du Kansas Jerry Moran ont salué la décision du VA. Les deux législateurs ont travaillé pour empêcher le changement de règle, affirmant que tout plan qui pourrait nuire à ces services d’ambulance devrait être reconsidéré.

« Les services de transport aérien et terrestre d’urgence dans le Montana et dans les zones rurales de l’Amérique peuvent faire la différence entre la vie et la mort », a déclaré Tester. « Le déploiement précipité par le VA de son changement de tarif pour ces services aurait pu être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les fournisseurs desservant les zones rurales de l’Amérique, et je suis heureux de voir le VA répondre à notre appel pour résoudre ce problème. »

L’automne dernier, lors d’un discours prononcé au National Press Club, le secrétaire du VA, Denis McDonough, a réfuté les accusations selon lesquelles le changement de règlement était une mesure d’économie d’argent. Il a insisté sur le fait que la réglementation fédérale exige que les prestataires de services ambulanciers aient un contrat avec le département ou reçoivent des remboursements à un taux fixé par Medicare, souvent inférieur à celui qu’ils facturent actuellement.

Un rapport de 2018 de l’inspecteur général du VA Les enquêteurs ont constaté que sur 227 000 factures de transport médical spécialisé sur une période de 15 mois, environ 20 % n’étaient pas dûment autorisées. Les enquêteurs ont estimé que le ministère accorde plus de 20 millions de dollars de paiements indus chaque année.

Mais les représentants de l’industrie ont réfuté cette affirmation, soulignant les coûts et les défis uniques associés au déplacement des patients gravement malades ou blessés dans les zones rurales.

Dans un communiqué, Ben Clayton, directeur général de Life Flight Network, a déclaré que le report « nous laissera le temps de travailler ensemble sur une solution permanente tout en garantissant que les anciens combattants conservent l’accès à ces services d’urgence essentiels et vitaux ».

Le Congrès était déjà intervenu pour retarder les changements des règles de remboursement l’année dernière, y compris en incluant dans un projet de loi budgétaire l’année dernière un texte visant à repousser le calendrier de mise en œuvre de début 2024 à 2025. Les législateurs auront désormais plusieurs années supplémentaires pour négocier un compromis entre les sociétés d’intervention d’urgence et les administrateurs du VA.