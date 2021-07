Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a présenté ses excuses pour l’interdiction historique d’employer des diplomates homosexuels, son haut fonctionnaire admettant qu’il avait privé le Royaume-Uni de certains de ses « meilleurs talents ».

L’interdiction des employés LGBT+ a été imposée par crainte qu’ils ne soient plus vulnérables au chantage, ce qui pourrait poser un risque pour la sécurité, mais elle a finalement été levée en juillet 1991.

Sir Philip Barton, le chef du service diplomatique, a présenté des excuses pour l’impact de l’interdiction sur le personnel LGBT+ forcé de cacher sa sexualité pendant des décennies – admettant que certains avaient eu des carrières « écourtées » ou « arrêtées avant même de pouvoir commencer ».

Les craintes en matière de sécurité ont été alimentées par des scandales d’espionnage tels que le cas de John Vassall, un employé de l’ambassade britannique à Moscou qui était homosexuel et a été soumis à un chantage pour transmettre des secrets au KGB. Il a été emprisonné pendant 18 ans en 1962.

Dans son message au personnel, Sir Philip a déclaré que c’était une « opinion erronée » de croire que les diplomates LGBT+ étaient plus susceptibles au chantage que leurs homologues hétérosexuels.

« L’interdiction était en place parce qu’il y avait une perception que les personnes LGBT étaient plus susceptibles que leurs homologues hétérosexuels au chantage et, par conséquent, qu’elles posaient un risque pour la sécurité », a déclaré Sir Philip.

« À cause de cette vision erronée, les carrières des gens ont été interrompues, écourtées ou arrêtées avant même d’avoir pu commencer. Et le service diplomatique s’est sans aucun doute privé de certains des talents les plus brillants et les meilleurs du Royaume-Uni.

Il a ajouté: « Je tiens à m’excuser publiquement pour l’interdiction et l’impact qu’elle a eu sur notre personnel LGBT et leurs proches, ici au Royaume-Uni et à l’étranger. »

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré qu’il était « reconnaissant » envers les diplomates LGBT+ du Royaume-Uni « qui représentent si brillamment notre pays et promeuvent nos valeurs à travers le monde ».

« Le Royaume-Uni défend les droits des LGBT parce que nous pensons que la liberté et la tolérance sont une source de force dans les communautés nationales et étrangères », a déclaré M. Raab.

Le ministre du cabinet a déclaré qu’en tant que coprésident de l’Equal Rights Coalition, le Royaume-Uni travaillait avec 41 pays partenaires pour lutter contre les lois discriminatoires et les préjugés à l’échelle mondiale.

Le FCDO a commémoré Graeme Watkins, le fondateur de son association du personnel LGBT+ FLAGG, décédé en 2000, en donnant son nom à une pièce du département.

M. Watkins a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1979, lorsque les personnes ouvertement homosexuelles n’avaient toujours pas le droit de travailler en tant que diplomates – l’obligeant à cacher sa sexualité au travail jusqu’à la levée de l’interdiction en 1991.