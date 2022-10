Le ministère des Affaires étrangères confronté à des questions après un contrat de 9 millions de livres sterling accordé à une entreprise accusée d’avoir prétendument payé des terroristes talibans

Le ministère des Affaires étrangères est confronté à de sérieuses questions après avoir attribué un contrat de 9 millions de livres sterling à une société accusée d’avoir prétendument effectué des paiements aux talibans, peut révéler The Sun.

La société de développement internationale Chemonics a été embauchée par des mandarins le mois dernier pour soutenir les forces héroïques de la défense civile en Syrie.

Le ministère des Affaires étrangères a attribué le mois dernier un contrat de 9 millions de livres sterling à une entreprise accusée d’avoir prétendument effectué des paiements aux talibans Crédit : Alamy

Mais en juin 2020, la société a été ajoutée à la liste des accusés dans un procès civil intenté par des familles de soldats américains tombés et blessés.

Plus de 230 familles endeuillées accusent Chemonics d’avoir enfreint les lois antiterroristes en versant de l’argent pour la protection des terroristes afghans.

Ils veulent une indemnisation pour les décès tragiques et les incidents survenus entre 2009 et 2017.

Le procès allègue que Chemonics et 16 autres entreprises ont soit négocié directement des paiements avec les talibans, soit autorisé des sous-traitants à conclure des accords avec des insurgés afin que leur travail puisse se poursuivre.

Les 17 accusés, y compris Chemonics, ont nié les allégations et déposé une requête en rejet de la poursuite. Les motions sont en attente.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Tous les contrats gouvernementaux sont soumis à un processus de diligence raisonnable rigoureux”.

Un porte-parole de Chemonics a déclaré : « C’est la politique de Chemonics de ne pas commenter davantage les poursuites en cours. Chemonics International ne soutient pas les attaques contre les militaires britanniques ou américains, les forces armées ou les entrepreneurs civils qui ont protégé les travailleurs humanitaires et les populations locales contre les insurgés. Nous rendons hommage au dévouement et au courage des forces armées britanniques et américaines.

« Pendant cette période difficile de l’histoire de l’Afghanistan, nous restons dévoués à notre personnel et à nos anciens collègues en Afghanistan et continuons d’aider à postuler pour une réinstallation en dehors de l’Afghanistan.