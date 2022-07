Le ministère des Affaires étrangères accusé de “se laver les mains” d’un Britannique détenu en Arabie saoudite | Nouvelles du Royaume-Uni

Le ministère des Affaires étrangères a été accusé de “se laver les mains” d’un Britannique détenu en Arabie saoudite depuis février.

Le député Crispin Blunt a déclaré à Sky News que le ministère des Affaires étrangères semblait avoir une “politique régionale consistant à ne rien faire pour soutenir la position des citoyens britanniques”, y compris son électeur Christopher Emms.

Emms a été arrêté à l’aéroport de Riyad après que les États-Unis ont émis une notice rouge d’Interpol à son encontre pour avoir enfreint ses sanctions contre Corée du Nord – bien qu’ils ne soient pas internationaux – ce que M. Blunt a décrit comme un abus du système Interpol.

Depuis lors, Emms a passé cinq mois en liberté sous caution à Djeddah en attendant que les États-Unis fournissent des documents aux autorités saoudiennes afin qu’elles puissent décider de l’extrader ou non.

M. Blunt, qui était auparavant président de la commission parlementaire des affaires étrangères et conseiller spécial de Malcolm Rifkind en tant que ministre des Affaires étrangères, a déclaré: “Le droit international s’attend à ce que l’État requérant ait produit des preuves à l’appui de sa demande dans les 45 jours.

“Eh bien, cela fait environ 140 jours que la date limite est passée.

“Les précédents ministres des Affaires étrangères ont été plus diligents et plus à la hauteur de la défense des intérêts des citoyens britanniques”, a-t-il déclaré à propos du candidat à la direction conservatrice. Liz Truss.

Liz Truss n'a pas été la ministre des Affaires étrangères la plus diligente, selon le député Crispin Blunt



“J’espère que cette demande publique de ma part à elle, ainsi que le contexte de l’élection à la direction, lui permettront d’être à la hauteur de son travail”, a-t-il déclaré à Sky News.

“On ne peut pas dire que je n’ai pas déployé tous les efforts possibles avec ses ministres subalternes pour essayer de les amener à agir dans ce domaine, et jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné”, a ajouté M. Blunt.

“Je demande maintenant publiquement, ce qui est vraiment tout ce qu’il me reste maintenant, de demander à notre ministère des Affaires étrangères et aux ministres de tutelle d’agir pour ramener mon électeur chez lui, là où il devrait être.”

Le député Crispin Blunt accuse les États-Unis d'avoir "abusé du système d'Interpol" pour détenir son électeur



Comment un Britannique s’est retrouvé sur la liste des “Most Wanted” du FBI pour avoir prétendument aidé la Corée du Nord à échapper aux sanctions

Pourquoi est-il recherché ?

Christopher Emms est accusé d’avoir conspiré avec un citoyen américain pour organiser une conférence sur la crypto-monnaie à Pyongyang, aidant prétendument le pays à échapper à un embargo bancaire imposé sur son programme d’armes nucléaires.

Virgil Griffith, l’Américain, a plaidé coupable à son accusation l’année dernière et a été condamné à plus de cinq ans de prison. Le co-accusé d’Emms, Alejandro Cao de Benos – un partisan public du régime nord-coréen – est toujours en fuite.

Emms soutient qu’il est innocent et n’a aucune relation réelle avec Cao de Benos.

Il a déclaré à Sky News qu’il soutenait les sanctions internationales visant la Corée du Nord et qu’il avait informé les services de sécurité britanniques de son voyage sans les alarmer.

Le voyage à Pyongyang « a peut-être été idiot »

Emms a déclaré à Sky News qu’il fut un temps où il pensait que sa visite à Pyongyang en avril 2019 n’était qu’un voyage touristique original, quelque chose dont il pourrait raconter une histoire.

M. Blunt a déclaré qu’Emms “avait peut-être été idiot en se rendant à Pyongyang, mais il n’était certainement pas un criminel”.

“Il a été poursuivi d’une manière tout à fait injuste et notre ministère des Affaires étrangères n’intervient pas vraiment pour le défendre.

“Sur la base de ce que j’ai vu, la politique actuelle du ministère des Affaires étrangères – de ne pas intervenir dans ces cas – n’est pas la bonne politique.

“Ils ne protègent ni n’affirment les intérêts des personnes mêmes qu’ils sont là pour protéger, à savoir les citoyens du Royaume-Uni”, a ajouté M. Blunt.

Emms est en Arabie saoudite depuis février



Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères n’a pas commenté les détails de la plainte de M. Blunt, mais a déclaré à Sky News : “Nous fournissons un soutien consulaire à un Britannique en Arabie saoudite”.

M. Blunt a reconnu qu’il soutenait Rishi Sunak dans la course à la direction, mais a déclaré: “Au premier rang de mes considérations aujourd’hui se trouve mon électeur Christopher Emms.

“Il ne mérite en aucun cas d’être impliqué dans l’élection à la direction des conservateurs, ce dont il a besoin, c’est que son État fasse son devoir d’affirmer ses droits envers les Saoudiens et de dire aux Américains de reculer.

“S’ils veulent qu’il vienne aux États-Unis pour faire face à la justice américaine pour avoir enfreint la loi américaine, alors ils doivent expliquer aux tribunaux britanniques pourquoi c’est le cas.”

Les ambassades des États-Unis et d’Arabie saoudite à Londres, ainsi que le bureau parlementaire de Liz Truss et l’équipe de campagne de Rishi Sunak, n’ont pas répondu aux demandes de réponse de Sky News.