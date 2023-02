Le ministère des Affaires étrangères a dépensé 500 000 £ en mobilier de luxe en seulement 12 mois

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le ministère des Affaires étrangères a dépensé près de 500 000 £ de l’argent des contribuables en meubles et tissus de luxe en un an seulement.

La frénésie de dépenses comprenait près de 4 000 £ sur deux achats de la collection de tapis et de moquettes de Lady Deirdre Dyson, et 8 000 £ chez Chelsom Ltd, un concepteur d’éclairage haut de gamme.

Un peu plus de 7 000 £ ont été dépensés chez Osborne & Little – l’entreprise familiale de papiers peints de l’ancien chancelier conservateur George Osborne, tandis que 11 500 £ supplémentaires sont allés au fournisseur de papiers peints design Romo Group.

Plus de 30 000 £ ont également été dépensés en meubles de luxe chez Heals, The Cotswold Company et Ercol. Un peu plus de 2 300 £ ont été dépensés pour un seul achat chez Weaver Green, un créateur de tapis tissés à la main.

D’autres achats ponctuels ont également été effectués auprès d’Olivia’s (1 680 £ le 7 janvier), Clare Gaudion (2 370 £), Soho Home (2 070 £) et Amara Living (2 160 £ le 8 mars), tous spécialistes de la décoration de luxe pour la maison.

L’énorme somme dépensée par le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) au cours de l’année jusqu’en août 2022, lorsque Liz Truss et Dominic Raab étaient en charge, provenait de la dernière analyse du travail sur l’utilisation des cartes de débit du gouvernement.

Le parti de Keir Starmer a surnommé les conclusions “les fichiers GPC” – attaquant le “catalogue scandaleux de gaspillage” dans l’utilisation par les fonctionnaires et les ministres des cartes de marchés publics (GPC).

La dirigeante adjointe Angela Rayner a déclaré: “Il s’agit d’une culture d’extravagance et d’excès établie du plus haut niveau … et il est maintenant clair que le ministère des Affaires étrangères a emboîté le pas en dépensant des folies pour des tissus et des meubles de luxe.”

Les travaillistes ont déclaré que les meubles, l’éclairage et les tissus “haut de gamme” semblent avoir été choisis alors que “des alternatives moins chères mais toujours parfaitement décentes auront été disponibles”.

Le parti a souligné des preuves de frénésie de dépenses de fin d’année pour épuiser les budgets – avec bien plus d’un quart du montant dépensé pour l’ameublement (27%) dépensé en mars 2022 seulement.

Le travail a également fait part de ses inquiétudes concernant les achats de restaurants et d’alcool, dont près de 345 000 £ par les responsables du FCDO en 2021 sous la rubrique «restaurants et bars».

Le dossier montrait également :

– En mars 2021, lorsque Rishi Sunak était chancelier, le Trésor a dépensé 3 393 £ pour acheter 13 photographies d’art à la Tate Gallery, bien que les ministères aient accès aux images de la Government Art Collection.

– Le ministère des Affaires étrangères a dépensé 7 218 £ pour une réception pour la secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Mme Truss, au port de Sydney au début de 2022. Mme Truss et son entourage ont également dépensé 1 443 £ pour le déjeuner et le dîner dans deux restaurants en Indonésie.

– La procureure générale de l’époque, Suella Braverman, et son homologue ukrainien ont visité le restaurant indien The Cinnamon Club à Westminster avec six autres personnes en mai 2022 pour un coût de 909 £, soit un peu moins de 114 £ par personne.

Les règles sur les cartes d’achat du gouvernement ont été fortement assouplies au début de la pandémie de Covid, permettant aux titulaires de carte de dépenser jusqu’à 20 000 £ par transaction et 100 000 £ par mois.

Quelque 14 départements ont dépensé au moins 145,5 millions de livres sterling sur les cartes d’achat spéciales en 2021, contre 84,9 millions de livres sterling en 2010-2011, selon l’analyse par le travail des données gouvernementales et des questions parlementaires.

Mme Rayner a déclaré qu’un gouvernement travailliste mettrait en place un nouveau régulateur appelé Office of Value for Money pour surveiller les dépenses de la fonction publique.

Le porte-parole officiel de M. Sunak – qui a déclaré que le Premier ministre n’avait pas signé les photos de 3 000 £ lorsqu’il était chancelier – a déclaré: «Comme toujours, tous ceux qui dépensent l’argent des contribuables doivent être conscients qu’ils font exactement cela et en tant que gouvernement, nous sommes très responsable de la façon dont nous utilisons ces cartes.

Une source conservatrice de haut niveau a déclaré que le parti avait réduit le nombre de cartes d’achat, introduisant une exigence de déclaration publique des dépenses et introduit des contrôles après le dernier gouvernement travailliste.