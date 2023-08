Le ministère de l’Intérieur sous un nouvel examen au sujet de l’évacuation de la maladie des légionnaires de la barge migrante Bibby Stockholm

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le ministère de l’Intérieur fait face à une pression croissante sur son « incompétence surprenante » après que les demandeurs d’asile ont dû être évacués de la barge Bibby Stockholm suite à la découverte de la bactérie Legionella.

Les députés d’arrière-ban conservateurs ont accusé le ministère de superviser une « farce » après que les 39 personnes qui étaient montées à bord du navire aient été transférées dans un autre logement vendredi soir.

Le ministre fantôme de l’immigration, Stephen Kinnock, a également écrit samedi à son homologue pour lui demander ce que le ministère de l’Intérieur savait du risque de présence de la bactérie avant de déplacer les migrants sur la barge.

Les responsables du département auraient été informés par le Dorset Council mercredi soir de la découverte des premiers résultats indiquant que la bactérie était présente, mais le transfert de six autres migrants sur la barge s’est quand même déroulé jeudi.

Des sources gouvernementales ont déclaré que l’Agence britannique de sécurité sanitaire avait alors déclaré aux ministres jeudi que la Legionella avait été trouvée dans le système d’eau du navire et les avait informés qu’ils devaient retirer ces six migrants.

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré que la barge ne servirait pas de « solution » à l’arriéré, même sans la présence de la bactérie.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « La principale chose qui a été révélée a été l’incompétence surprenante du ministère de l’Intérieur lui-même… Il est vraiment, vraiment difficile de comprendre comment, à tous les niveaux, cela n’a pas pu être détecté tôt ».

Le principal député conservateur a suggéré que les problèmes pourraient être liés à la « gestion » du département plutôt qu’à des questions « ministérielles » en particulier, mais a ajouté : « Même en fonctionnant correctement, la barge Bibby ne prendrait efficacement qu’une journée d’arrivée.

« Donc, ce n’est pas une solution au problème et tout cela va continuer jusqu’à ce que le ministère de l’Intérieur soit en mesure de traiter ces arrivées plus rapidement. »

Le département a déclaré que les 39 personnes à bord avaient été débarquées par « mesure de précaution » après que des échantillons du système d’eau aient montré des niveaux de Legionella nécessitant une enquête plus approfondie.

Une vue de la péniche d’hébergement Bibby Stockholm, qui accueillera jusqu’à 500 demandeurs d’asile (PENNSYLVANIE)

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’aucun migrant n’était tombé malade ou n’avait développé la maladie du légionnaire, qui est un type grave de pneumonie, et qu’ils recevaient tous « des conseils et un soutien appropriés ».

Mais Tim Loughton a déclaré que l’évacuation était une «gêne» et sentait «l’incompétence», à la fin d’une semaine au cours de laquelle le gouvernement avait prévu une série d’annonces visant à promouvoir son approche de l’immigration.

Le député conservateur a déclaré: « C’est profondément troublant et se transforme rapidement en une farce que le ministère de l’Intérieur ne peut pas se permettre. »

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a été invité par M. Kinnock à répondre à une série de questions sur le « sujet extrêmement troublant » de l’évacuation.

« Toute cette triste affaire est un autre exemple chaotique du chaos, de l’incompétence et de la confusion qui définissent la manière dont ce gouvernement gère la crise de l’asile qu’il a créée », a écrit le ministre fantôme.

« Pourquoi le public britannique devrait-il vous faire confiance pour gérer efficacement ce gâchis alors que chaque mesure que vous annoncez échoue, ne décolle jamais ou ne fait qu’empirer les choses ? »

M. Kinnock a ensuite tweeté: « Quelqu’un a-t-il vu Suella Braverman? »

La péniche d’hébergement Bibby Stockholm est amarrée au port de Portland dans le Dorset (James Manning/PA) (fil de sonorisation)

En cas d’inhalation, la bactérie Legionella peut provoquer la maladie du légionnaire, un type de pneumonie grave.

Il peut se développer dans les systèmes d’eau artificiels, en particulier si la plomberie n’a pas été utilisée depuis des mois.

L’expert en santé publique, le professeur Paul Hunter, a déclaré que la bactérie aurait été un risque évident à tester avant de déplacer les gens sur la barge.

Il a dit qu’il était possible que les personnes à bord aient été exposées à Legionella si elles prenaient une douche, car cela peut générer un brouillard de bactéries qui peut être inhalé, bien que le ministère de l’Intérieur ait déclaré que personne n’était tombé malade.

« Certes, si nous… avions eu un service (d’hôpital) qui n’avait pas été ouvert depuis plusieurs semaines et que l’eau était toujours dans les tuyaux, nous vérifierions cela avant de commencer à déplacer les patients dans ce service, et cela n’a pas été le cas. semblent arriver. C’est très préoccupant », a déclaré le professeur Hunter à Today.

Avec une capacité de plus de 500 places, le gouvernement espère que l’utilisation du Bibby Stockholm contribuera à réduire les 6 millions de livres sterling par jour actuellement dépensés en factures d’hôtel pour les demandeurs d’asile en attente du résultat de leurs demandes.

Le ministère de l’Intérieur a été contacté pour de nouveaux commentaires, mais un porte-parole a déclaré vendredi: « La santé et le bien-être des demandeurs d’asile restent la priorité absolue.

« Le ministère de l’Intérieur et nos sous-traitants suivent tous les protocoles et conseils de l’équipe de santé environnementale du Dorset Council, de l’Agence britannique de sécurité sanitaire et du Dorset NHS avec qui nous travaillons en étroite collaboration. »